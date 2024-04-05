АРМА готовит к продаже Maybach Медведчука и его коллекционные часы

Агентство по розыску и менеджменту арестованных активов (АРМА) на заседании Комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, приняло решение о реализации имущества Медведчука, а именно - дорогостоящего автомобиля Maybach и коллекционных наручных часов в количестве 20 единиц.

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Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Она отметила, что с подробным описанием и характеристиками данного имущества можно ознакомиться на сайте АРМА.

Срок принятия документов для участия в конкурсе длится по 19 апреля 2024 года. Документы представляются в соответствии с порядком отбора на конкурсной основе юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов.

"25 апреля на заседании Комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, будет определен победитель, реализующий имущество Медведчука на "Прозорро.Продажи"", - говорится в сообщении председателя Агентства.

Напомним, в ноябре 2023 года Кабмин внес изменения в постановления №719 и №558 и впервые в истории Украины разрешил АРМА продавать арестованное за границей имущество подсанкционных лиц, к которому относится и яхта Медведчука Royal Romance.

В Хорватии окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине принадлежащую Медведчуку яхту Royal Romance, а 16 февраля Кабинет министров согласовал АРМА ее реализацию.

В марте 2024 года АРМА объявила о конкурсном отборе юридических лиц, которым будет предоставлено право продать конфискованную у Виктора Медведчука яхту.