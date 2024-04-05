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АРМА готовит к продаже Maybach Медведчука и его коллекционные часы
Агентство по розыску и менеджменту арестованных активов (АРМА) на заседании Комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, приняло решение о реализации имущества Медведчука, а именно - дорогостоящего автомобиля Maybach и коллекционных наручных часов в количестве 20 единиц.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
Она отметила, что с подробным описанием и характеристиками данного имущества можно ознакомиться на сайте АРМА.
Срок принятия документов для участия в конкурсе длится по 19 апреля 2024 года. Документы представляются в соответствии с порядком отбора на конкурсной основе юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"25 апреля на заседании Комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, будет определен победитель, реализующий имущество Медведчука на "Прозорро.Продажи"", - говорится в сообщении председателя Агентства.
Напомним, в ноябре 2023 года Кабмин внес изменения в постановления №719 и №558 и впервые в истории Украины разрешил АРМА продавать арестованное за границей имущество подсанкционных лиц, к которому относится и яхта Медведчука Royal Romance.
В Хорватии окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине принадлежащую Медведчуку яхту Royal Romance, а 16 февраля Кабинет министров согласовал АРМА ее реализацию.
В марте 2024 года АРМА объявила о конкурсном отборе юридических лиц, которым будет предоставлено право продать конфискованную у Виктора Медведчука яхту.