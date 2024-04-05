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АРМА готує до продажу Maybach Медведчука та його колекційні годинники
Агентство з розшуку та менеджменту арештованих активів (АРМА) на засіданні Комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, прийняло рішення про реалізацію майна Медведчука, а саме - дороговартісного автомобіля Maybach та колекційних наручних годинників у кількості 20 одиниць.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
Вона зазначила, що з детальним описом та характеристиками даного майна можна ознайомитися на сайті АРМА.
Строк прийняття документів для участі у конкурсі триває до 19 квітня 2024 року. Документи подаються у відповідності до порядку відбору на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"25 квітня на засіданні Комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, буде визначений переможець, який буде реалізовувати майно Медведчука на "Прозорро.Продажі"", - йдеться в повідомленні голови Агентства.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабмін вніс зміни до постанов №719 та №558 і вперше в історії України дозволив АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб, до якого відноситься і яхта Медведчука Royal Romance.
У Хорватії окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance, що належала Медведчуку, а 16 лютого Кабінет міністрів погодив АРМА її реалізацію.
У березні 2024 року АРМА оголосило про конкурсний відбір юридичних осіб, яким буде надано право продати конфісковану у Віктора Медведчука яхту.