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АРМА готує до продажу Maybach Медведчука та його колекційні годинники

АРМА готує до продажу Maybach Медведчука та його колекційні годинники
Фото: Telegram президента Зеленського

Агентство з розшуку та менеджменту арештованих активів (АРМА) на засіданні Комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, прийняло рішення про реалізацію майна Медведчука, а саме - дороговартісного автомобіля Maybach та колекційних наручних годинників у кількості 20 одиниць.

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Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Вона зазначила, що з детальним описом та характеристиками даного майна можна ознайомитися на сайті АРМА.

Строк прийняття документів для участі у конкурсі триває до 19 квітня 2024 року. Документи подаються у відповідності до порядку відбору на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів.

"25 квітня на засіданні Комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, буде визначений переможець, який буде реалізовувати майно Медведчука на "Прозорро.Продажі"", - йдеться в повідомленні голови Агентства.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабмін вніс зміни до постанов №719 та №558 і вперше в історії України дозволив АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб, до якого відноситься і яхта Медведчука Royal Romance.

У Хорватії окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance, що належала Медведчуку, а 16 лютого Кабінет міністрів погодив АРМА її реалізацію.

У березні 2024 року АРМА оголосило про конкурсний відбір юридичних осіб, яким буде надано право продати конфісковану у Віктора Медведчука яхту.

Автор:
Ольга Колесніченко