Кабмін погодив АРМА реалізацію яхти Медведчука у Хорватії

У п’ятницю 16 лютого Кабінет міністрів погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

У АРМА переконані, що кошти від продажу яхти значно посилять державний бюджет та обороноздатність України, а державні зрадники відповідатимуть юридично та економічно.

"Згідно пункту третього Порядку відбору на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 558, проведення конкурсу щодо реалізації активів у вигляді рухомого майна, яке перебуває за кордоном та передане АРМА для реалізації, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України. Таке погодження сьогодні оформлено відповідним протокольним рішенням Кабінету Міністрів України", - йдеться у повідомленні очільниці АРМА.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року уряд вніс зміни по постанов №719 та №558 і вперше в історії України дозволив АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб, до якого відноситься і вищезгадана яхта Медведчука.

"Це історичні зміни, які вдосконалили норми постанов Уряду №719 та №558, спрямовані на створення рівних та наперед зрозумілих, прозорих умов для участі у відборі реалізаторів організацій з усього світу (юридичних осіб – нерезидентів), які мають необхідний досвід організації конкурентних торгів на міжнародному рівні відповідно до кращих світових практик та принципів проведення аукціонів. Порядок дасть змогу реалізувати високовартісні активи, які знаходяться за кордоном, за найбільш вигідною ціною", - зауважила Дума.

Згідно з оновленими правилами, усі транзакції з продажу арештованого майна проводитимуться тільки через електронну платформу Prozorro і у відповідності до вимог європейського законодавства.

Нагадаємо, у Хорватії окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance, що належала колишньому нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

У 2023 році сімнадцять автомобілів, арештованих у родичів ексдепутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України.