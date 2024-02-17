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Кабмин согласовал АРМА реализацию яхты Медведчука в Хорватии

Кабмин согласовал АРМА реализацию яхты Медведчука в Хорватии
Фото: t.me/olena_duma_arma

В пятницу 16 февраля Кабинет министров согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, которая принадлежит семье Виктора Медведчука и находится в Хорватии.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

В АРМА уверены, что средства от продажи яхты значительно усилят государственный бюджет и обороноспособность Украины, а государственные предатели будут отвечать юридически и экономически.

"Согласно пункту третьему Порядка отбора на конкурсной основе юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 09.08.2017 № 558, проведение конкурса по реализации активов в виде движимого имущества, находящегося за границей и переданное АРМА для реализации, осуществляется по согласованию с Кабинетом Министров Украины. Такое согласование сегодня оформлено соответствующим протокольным решением Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении главы АРМА.

Напомним, в ноябре 2023 года правительство внесло изменения по постановлениям №719 и №558 и впервые в истории Украины разрешило АРМА продавать арестованное за границей имущество подсанкционных лиц, к которому относится и вышеупомянутая яхта Медведчука.

"Это исторические изменения, усовершенствовавшие нормы постановлений Правительства №719 и №558, направленные на создание равных и заранее понятных, прозрачных условий для участия в отборе реализаторов организаций со всего мира (юридических лиц – нерезидентов), имеющих необходимый опыт организации конкурентных торгов на международном уровне в соответствии с лучшими мировыми практиками и принципами проведения аукционов. Порядок позволит реализовать высокостоящие активы, находящиеся за рубежом, по наиболее выгодной цене", - отметила Дума.

Согласно обновленным правилам, все транзакции по продаже арестованного имущества будут проводиться только через электронную платформу Prozorro и в соответствии с требованиями европейского законодательства.

Напомним, в Хорватии окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance, принадлежавшую бывшему нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

В 2023 году семнадцать автомобилей, арестованных у родственников эксдепутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, были переданы на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины.

Автор:
Ольга Колесниченко