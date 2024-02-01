Достигли компромисса с АРМА: "Укрнафта" останется управляющим Glusco

Агентство по розыску и менеджменту активов и "Укрнафта" достигли компромисса в управлении арестованными автозаправками Glusco. Предприятие оплатило 21 млн грн гарантированных платежей за управление Glusco и останется в роли управляющего.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно условиям договора, "Укрнафта" за несколько месяцев совершила платеж, а АРМА отозвало свою инициативу перед Кабинетом министров Украины расторгнуть с "Укрнафтой" договор управления сетью заправок Glusco.

"Обе стороны достигли компромисса, и от этого выиграла государственная казна... АРМА и ПАО "Укрнафта" совместно разблокировали путь для эффективного управления имуществом коллаборанта Виктора Медведчука, чьи активы будут теперь укреплять украинскую государственность, а не будут разрушать ее" - прокомментировала глава АРМА .

В сообщении указано, что АРМА вместе с "Укрнафтой" подали совместную заявку на концентрацию в Антимонопольный комитет Украины. После того как АМКУ предоставит свое одобрение, менеджер активов Glusco получит возможность фактического управления значительным количеством АЗС, будет платить налоги и создавать новые рабочие места.

Напомним, 9 января АРМА инициировала перед Кабинетом министров Украины отмену распоряжений правительства и расторжение договоров с ПАО "Укрнафта", управляющим активами арестованной компании Glusco, принадлежащими пророссийскому деятелю Виктору Медведчуку, а также активами российской компании "Татнефть".

В то время в АРМА отметили, что основная причина прекращения договора по управлению автозаправками Glusco заключается в сознательном отклонении "Укрнафтой" предложений АРМА подписать акты приема-передачи активов автозаправок. Это привело к тому, что предприятие не приносит доход государственному бюджету, несмотря на обязательства соглашения, предусматривающие вычет не менее 5 млн грн ежемесячно и 85% от чистой прибыли.

8 августа Министерство энергетики поддержало предложение АРМА о передачу сети автозаправочных станций "Glusco" в АО "Укрнафта", ранее находившуюся под управлением ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", однако 3 августа АРМА расторгло договоры управления Glusco, которые были подписаны с ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг".