АРМА планирует забрать у "Укрнафты" заправки Glusco и "Татнефть" и провести новый конкурс

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) инициирует перед Кабинетом министров Украины отмену распоряжений правительства и расторжение договоров с ПАО "Укрнафта", управляющего активами арестованной компании Glusco, принадлежащими пророссийскому деятелю Виктору Медведчуку, а также активами российской компании "Татнефть".

Об этом сообщили в пресс-службе АРМА.

Согласно сообщению, основная причина прекращения договора по управлению автозаправками Glusco состоит в сознательном отклонении "Укрнефтью" предложений АРМА подписать акты приемки-передачи активов автозаправок. Это привело к тому, что предприятие не приносит доход государственному бюджету, несмотря на обязательства соглашения, предусматривающие вычет не менее 5 млн грн ежемесячно и 85% от чистой прибыли.

Глава АРМА Елена Дума отметила, что агентство провело осмотр и инвентаризацию арестованных активов и подготовило проекты актов приема-передачи. Однако "Укрнафта" не соглашалась на подписание этих актов, и в результате этого эффективность управления оказалась отсутствующей, хотя арестованные автозаправки функционируют.

Агентство за последние три месяца требовало от "Укрнафты" подписать акты приемки-передачи имущественных комплексов автозаправок, но компания не соглашалась с этим.

"Кроме того, АРМА и "Укрнафта" не могли подписать акты приемки-передачи корпоративных прав из-за необходимости получения разрешения на концентрацию от Антимонопольного комитета Украины. Агентство констатирует, что должностные лица "Укрнафты" затягивали с внесением соответствующих документов в АМКУ и сделали это совместно из АРМА - только после многочисленных совещаний. АМКУ в свою очередь может рассматривать это решение до полугода. Так что лучшего варианта, чем проведение независимого прозрачного конкурса, нет", - говорится в сообщении.

После отмены предписаний правительства АРМА инициирует отбор нового управляющего сети Glusco, который обеспечит надлежащий баланс государственных и частных интересов и организует эффективную и прибыльную деятельность арестованных автозаправок.

"Укрнафта" подписала договор об управлении АЗС Glusco

8 августа Министерство энергетики поддержало предложение АРМА о передаче сети автозаправочных станций "Glusco" в АО "Укрнафта", ранее находившееся под управлением ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", однако 3 августа АРМАрасторгло договоры управления Glusco, которые были подписаны с ООО "Нафтогаз Ойл" Трейдинг».

13 сентября Кабинет Министров Украины принял решение о передаче активов Glusco в управление ПАО "Укрнафта" после их ареста. 27 сентября "Укрнафта" и АРМА заключили соглашение об управлении сетью автозаправочных станций Glusco.

При этом компания "Нефтегаз Ойл Трейдинг", считает неправомерным прекращение АРМА договоров по управлению ею. 20 декабря 2023 года Хозяйственный суд Киева принял судебное решение, согласно которому действия АРМА по расторжению в одностороннем порядке договора управления с ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" были признаны законными.

Заправки Glusco: связь с Медведчуком

Сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти". В 2016 году "Роснефть" продала АЗС швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, близкого к куму Путина Виктора Медведчука.

Весной 2022 года компанию SNEL ENERGY LTD – владелицу сети АЗС Glusco – купил гражданин Кипра. А правительство Украины приняло решение передать 172 заправки Glusco в управление "Нефтегаза".

После того, как Медведчук попал под санкции, трубопровод национализировали, Proton Energy ушла с украинского рынка, а заправки закрыли .