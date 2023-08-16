"Укрнафте" передали в управление более 100 заправок российской "Татнефти", – СМИ

Кабинет министров Украины передал ПАО "Укрнафта" три арестованные компании, принадлежавшие российской "Татнефти". Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на документ, который имеет в своем распоряжении.

Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью "Полтава-Капитал", "Харьков-Капитал" и "Татнефть-АЗС-Украина". Им принадлежат автозаправочные станции, нефтебазы и другое имущество.

"Татнефть": арест заправок

В конце мая 2022 года стало известно, что в Украине арестовали 115 объектов недвижимого имущества, в том числе АЗС, нефтебазы, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей российской "Татнефти". Соответствующее решение было принято в рамках дела по статье о финансировании действий с целью насильственного изменения, свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Тогда в Государственном бюро расследований отмечали, что стоимость только корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 млн грн, а после оценки недвижимого имущества сумма может вырасти до 2 млрд гривен.

Позже активы передали в управление Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Несколько недель назад АРМА сообщило, что более 100 объектов российской "Татнефти" планируется передать в управление "Укрнефти" . В агентстве указывали, что такая возможность предусмотрена статьей 21-1 закона об АРМА (касается исключительных случаев, когда существует риск сбоя и/или прерывания функционирования таких активов, что может привести к чрезвычайным ситуациям).

Отметим, что недавно агентство избрало "Укрнафту" новым управляющим и для арестованных заправок Glusco. Эту сеть связывали с экс-нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

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