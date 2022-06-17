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Преступность
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Активы группы компаний российской "Татнефти" переданы АРМА

татнефть, заправка

Активы группы компаний российской "Татнефти" переданы Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) для осуществления мер по управлению ими.

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Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

31 мая в рамках уголовного производства суд арестовал движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний. Они основаны российской нефтяной компанией "Татнефти", поставляющей нефтепродукты для нужд подразделений министерства обороны РФ.

На данный момент арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. В то же время, стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 миллионов гривен.

Правоохранители продолжают досудебное расследование по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины о финансировании действий, совершаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, в Киеве правоохранители арестовали активы еще одного белорусского предприятия на 4 миллиарда гривен. Название предприятия не сообщают, известно, что оно работает в сфере добычи нефти и газа, а в своей деятельности использует оборудование "Белоруснефть".

Автор:
Анастасия Дедковская