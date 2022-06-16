В Украине арестовали активы белорусского предприятия на 4 миллиарда гривень

В Киеве правоохранители арестовали активы еще одного белорусского предприятия на 4 миллиарда гривень.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Название предприятия не сообщают, известно, что оно работает в сфере добычи нефти и газа, а в своей деятельности использует оборудование "Белорусьнефти".

В рамках следствия правоохранители исследуют деятельность этого предприятия в части возможного содействия РФ во время подготовки и проведения агрессивной войны против Украины.

Отмечается, что по ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры города Киева арестованы корпоративные права предприятия-резидента Беларуси в виде уставного капитала в размере почти 1 млрд грн, а также недвижимое и движимое имущество предприятия ориентированной стоимостью 3 млрд грн.

В настоящее время принимаются меры по передаче этого имущества в управление АРМА.

Окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и злоупотребления полномочиями юридическим лицом (ч. 2 ст. 110-2, ч .2 ст.364-1 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями УП ГУ Нацполиции в г. Киеве по материалам Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Напомним, ранее суд арестовал имущество, корпоративные права и активы группы компаний в Украине, которые были основаны российской компанией "Татнефть".