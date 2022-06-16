В Україні заарештували активи білоруського підприємства на 4 мільярди гривень

У Києві правоохоронці заарештували активи ще одного білоруського підприємства на 4 мільярди гривень.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Назву підприємства не повідомляють, відомо, що воно працює у сфері видобутку нафти та газу, а у своїй діяльності використовує обладнання "Білорусьнафти".

В рамках слідства правоохоронці досліджують діяльність цього підприємства у частині можливого сприяння РФ під час підготовки та проведення агресивної війни проти України.

Зазначається, що за клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва заарештовано корпоративні права підприємства-резидента Білорусі у вигляді статутного капіталу у розмірі майже 1 млрд грн, а також нерухоме та рухоме майно підприємства орієнтованою вартістю 3 млрд грн.

В даний час вживаються заходи щодо передачі цього майна в управління АРМА.

Окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво з кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та зловживання повноваженнями юридичною особою (ч. 2 ст. 110-2, ч .2 ст.364-1 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування з кримінального провадження здійснюється слідчими УП ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Нагадаємо, раніше суд заарештував майно, корпоративні права та активи групи компаній в Україні, які були започатковані російською компанією "Татнафта".