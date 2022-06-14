IDS Borjomi International не отримувала жодних офіційних документів із приводу арешту активів

В IDS Borjomi International заявили, що ні одна з компаній, які входять до IDS, не отримувала жодних офіційних документів з приводу арешту активів. В компаніі стверджують, що стосовно арешту активів дизналися зі ЗМІ.

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Про це Delo.ua розповіли у прес-службі компаніі IDS Borjomi International.

"Інформацію щодо арешту активів ми дізналися зі ЗМІ. Ні одна з наших компаній не отримувала жодних офіційних документів із цього приводу. В ході внутрішнього розслідування ми знайшли в реєстрах певну постанову, але не маємо жодних деталей, стосовно причин та того, яких саме акцій чи корпоративних прав ця постанова стосується", - прокоментували в пресслужбі IDS Ukraine.

В компаніі додали, що на сьогодні команда та всі їх підприємства працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, що 13 червня, за даними ДБР, суд заарештував акції та кошти на суму 53,4 млн гривень компанії з виробництва та реалізації мінеральної води, що належить російському олігарху.

За даними ЗМІ, мова йшла про російського олігарха, який перебуває під санкціями США, ЄС та Британії Михайла Фрідмана та активи IDS Borjomi, яка належить його структурам "Альфа-Груп".