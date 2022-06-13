IDS Borjomi International оголосила про передачу контролю над виробником "Моршинської" уряду Грузії

Компанія оголосила, що її мажоритарний акціонер передає на безоплатній основі 7,73% акцій компанії уряду Грузії та більше не матиме контролю над нею.

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Так, після офіційного прийняття пропозиції виконавчою владою Грузії, 13 червня 2022 року, 7,73% акцій IDS Borjomi International будуть передані уряду Грузії без будь-якої компенсації. Про це повідомила прес-служба компаніі.

Таким чіном, в результаті цієї угоди мажоритарний акціонер більше не матиме контролю над IDS BorjomiInternational. А представництво основного акціонера в Раді директорів IDS Borjomi International скоротиться з 8 до 2 членів.

Також в рамках цієї угоди уряд Грузії призначить свого представника головою Ради директорів IDS Borjomi International

Директор з розвитку бізнесу та маркетингу IDS Ukraine Наталія Матусевич заявила, що компанія відновить виробництво мінеральної води "Боржомі" в Грузії та будуть поставляти продукцію на ринок України.

Нагадаємо, що суд заарештував акції та кошти на суму 53,4 млн гривень компанії з виробництва та реалізації мінеральної води "Моршинська".