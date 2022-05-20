Передана "Нафтогазу" мережа АЗС Glusco отримала нового власника з Кіпру

Олександрос Олександру, громадянин Кіпру 29 березня купив у Димитріоса Аніфантакіса компанію SNEL ENERGY LTD, яка володіє мережею АЗС Glusco. Про це 19 травня повідомила пресслужба Glusco.

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В результаті угоди, як зазначають у компанії, тепер Олександру опосередковано володіє та управляє мережею понад 100 АЗС та 6 нафтобазами в Україні.

Glusco повідомила про нового власника через кілька днів після того, як уряд України ухвалив рішення передати 172 заправки компанії Glusco до управління НАК "Нафтогаз".

Цікаво, що в компанії акцентували на поінформованості Олександруса про рішення українського уряду.

"Пан Олександру вважає, що цей факт є наслідком непорозуміння, оскільки він не має жодного зв'язку з російською владою. Він уже зробив певні кроки для вирішення даної ситуації і подав свої звернення до посольства України в Республіці Кіпр, а також до Міністерства закордонних справ Республіки Кіпр", - резюмували у компанії.

Нагадаємо, насправді мережу Glusco було створено на базі колишніх заправок "Роснефти". У 2016 році "Роснефть" продала АЗС швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Моїсеєва, близького Віктора Медведчука.