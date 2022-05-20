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Переданная "Нафтогазу" сеть АЗС Glusco получила нового владельца из Кипра
Александрос Александру, гражданин Кипра 29 марта купил у Димитриоса Анифантакиса компанию SNEL ENERGY LTD, которая владеет сетью АЗС Glusco. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба Glusco.
В результате сделки, как отмечают в компании, теперь Александру опосредованно владеет и управляет сетью более 100 АЗС и 6 нефтебазами в Украине.
Glusco сообщила о новом владельце через несколько дней после того, как правительство Украины приняло решение передать 172 заправки компании Glusco в управление НАК "Нафтогаз".
Примечательно, что в компании акцентировали на осведомленности Александруса об решении украинского правительства.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Господин Александру считает, что этот факт является следствием недоразумения, поскольку у него нет никакой связи с российскими властями. Он уже предпринял определенные шаги для решения данной ситуации и подал свои обращения в посольство Украины в Республике Кипр, а также в Министерство иностранных дел Республики Кипр", — резюмировали в компании.
Напомним, в действительности сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти". В 2016 году "Роснефть" продала АЗС швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, близкого Виктору Медведчуку.
В июне 2021 года на корпоративные права сети Glusco наложили арест. 6 декабря 2021 года сеть АЗС Glusco, работу которой еще весной 2021 года заблокировала СБУ, получила нового владельца. Однако в реестрах собственности владельцем сети АЗС все так же числится Нисан Моисеев, плотно связанный с Виктором Медведчуком.