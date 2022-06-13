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IDS Borjomi International объявила о передаче контроля над производителем "Моршинской" правительству Грузии
Компания объявила, что ее мажоритарный акционер передает на безвозмездной основе 7,73% акций компании правительства Грузии и больше не будет иметь контроль над ней.
Так, после официального принятия предложения исполнительной властью Грузии, 13 июня 2022 года, 7,73% акций IDS Borjomi International будут переданы правительству Грузии без какой-либо компенсации. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Таким образом, в результате этого соглашения мажоритарный акционер больше не будет иметь контроль над IDS BorjomiInternational. А представительство основного акционера в Совете директоров IDS Borjomi International сократится с 8 до 2 членов.
Также в рамках этого соглашения правительство Грузии назначит своего представителя главой Совета директоров IDS Borjomi International.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Директор по развитию бизнеса и маркетингу IDS Ukraine Наталья Матусевич заявила, что компания возобновит производство минеральной воды "Боржоми" в Грузии и будет поставлять продукцию на рынок Украины.
Напомним, что суд арестовал акции и средства на сумму 53,4 млн. гривен компании по производству и реализации минеральной воды "Моршинская".