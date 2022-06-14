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Бизнес
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IDS Borjomi International не получала никаких официальных документов по поводу ареста активов

IDS Borjomi International не получала никаких официальных документов по поводу ареста активов

В IDS Borjomi International заявили, что ни одна из входящих в IDS компаний не получала никаких официальных документов по поводу ареста активов. В компании утверждают, что об аресте активов узнали из сообщений в СМИ.

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Об этом Delo.ua рассказали в пресс-службе IDS Borjomi International.

"Информацию об аресте активов мы узнали из СМИ. Ни одна из наших компаний не получала никаких официальных документов по этому поводу. В ходе внутреннего расследования мы нашли в реестрах определенное постановление, но нет никаких деталей, относительно причин и каких именно акций или корпоративных прав это постановление касается", – прокомментировали в пресс-службе IDS Ukraine.

В компании добавили, что сегодня команда и все их предприятия работают в штатном режиме.

Напомним, что 13 июня, по данным ДБР, суд арестовал акции и средства на сумму 53,4 млн гривен компании по производству и реализации минеральной воды, принадлежащей российскому олигарху.

По данным СМИ, речь шла о российском олигархе, находящемся под санкциями США, ЕС и Британии Михаиле Фридмане и активах IDS Borjomi, принадлежащей его структурам "Альфа-Групп".