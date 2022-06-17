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Активи групи компаній російської "Татнафти" передано АРМА

татнафта, ДБР, заправка

Активи групи компаній російської "Татнафти" передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) для здійснення заходів з управління ними.

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Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. 

Зазначається, що 31 травня в межах кримінального провадження суд заарештував рухоме та нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компаній. Вони засновані російською нафтовою компанією " Татнафти", яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів міністерства оборони РФ.

Наразі арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів. Водночас вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 мільйонів гривень.  

Правоохоронці продовжують досудове розслідування за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України щодо фінансування дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб. 

Нагадаємо, у Києві правоохоронці заарештували активи ще одного білоруського підприємства на 4 мільярди гривень. Назву підприємства не повідомляють, відомо, що воно працює у сфері видобутку нафти та газу, а у своїй діяльності використовує обладнання "Білорусьнафти".

Автор:
Анастасія Дєдковська