В Україні заарештовано активи компанії бізнесмена з близького оточення Путіна, - СБУ

Служба безпеки України заарештувала активи компанії бізнесмена із близького оточення лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна. Сума заарештованих активів – понад два мільярди гривень.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Наголошується, що йдеться про "одного з найбільших виробників бетоноконструкцій", яке постачало продукцію в Україну.

Заарештоване майно передано до АРМА.

Сума заарештованих активів становить понад два мільярди гривень.

Арешт здійснено у межах двох кримінальних проваджень - "фінансування дій для насильницького захоплення влади", та "привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем".

За даними спецслужби, заарештовано:

100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 млн грн;

рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн;

9 банківських рахунків, де є загалом понад 104 млн грн.

Нагадаємо, раніше суд заарештував майно, корпоративні права та активи групи компаній в Україні, які були започатковані російською компанією "Татнафта".