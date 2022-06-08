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В Україні заарештовано активи компанії бізнесмена з близького оточення Путіна, - СБУ
Служба безпеки України заарештувала активи компанії бізнесмена із близького оточення лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна. Сума заарештованих активів – понад два мільярди гривень.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Наголошується, що йдеться про "одного з найбільших виробників бетоноконструкцій", яке постачало продукцію в Україну.
Заарештоване майно передано до АРМА.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Сума заарештованих активів становить понад два мільярди гривень.
Арешт здійснено у межах двох кримінальних проваджень - "фінансування дій для насильницького захоплення влади", та "привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем".
За даними спецслужби, заарештовано:
- 100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 млн грн;
- рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн;
- 9 банківських рахунків, де є загалом понад 104 млн грн.
Нагадаємо, раніше суд заарештував майно, корпоративні права та активи групи компаній в Україні, які були започатковані російською компанією "Татнафта".