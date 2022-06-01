У Києві викрили мережу ресторанів, яка, незважаючи на санкції, виводила гроші до Росії

Співробітники правоохоронних органів у Києві викрили мережу ресторанів, яка, працюючи на території України, після російського вторгнення виводила гроші до Росії. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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"Під час досудового розслідування встановлено, що, незважаючи на введення санкцій та початок повномасштабного вторгнення збройних сил Росії на територію України, громадяни України - власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані в Москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора шляхом перейменування московської частини бізнесу і передавши її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору ", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, учасники схеми займалися легалізацією коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом з подальшим виведенням їх на територію Росії, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом у Росії.

Правоохоронці провели санкціонований обшук у головному офісі групи компаній, розташованому в Києві, під час якого виявлено та вилучено: документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території Росії, комп'ютерну техніку, готівку на загальну суму понад 5 млн гривень, а також документацію, яка має значення для розслідування кримінального провадження.

Нагадаємо, суд заарештував майно, корпоративні права та активи групи компаній в Україні, які були започатковані російською компанією "Татнафта".