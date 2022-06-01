В Киеве разоблачили сеть ресторанов, которая несмотря на санкции выводила деньги в Россию

Сотрудники правоохранительных органов в Киеве разоблачили сеть ресторанов, которая работая на территории Украины после российского вторжения выводила деньги в Россию. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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"В ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил России на территорию Украины, граждане Украины - владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора, путём переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору", — сказано в сообщении.

Согласно ему, участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию России, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.

Правоохранители провели санкционированный обыск в головном офисе группы компаний, расположенном в Киеве, во время которого обнаружена и изъяты: документация со сведениями о функционировании бизнеса на территории России, компьютерную технику, наличные средствах на общую сумму свыше, 5 млн гривен, а также документация, которая имеет значение для расследования уголовного производства.

Напомним, суд арестовал имущество, корпоративные права и активы группы компаний в Украине, которые были основаны российской компанией "Татнефть".