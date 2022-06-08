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В Украине арестованы активы компании бизнесмена из близкого окружения Путина, - СБУ
Служба безопасности Украины арестовала активы компании бизнесмена из близкого окружения лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина. Сумма арестованных активов - более двух миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что речь об "одном из крупнейших производителей бетоноконструкций", который поставлял продукцию в Украину.
Арестованное имущество передано в АРМА.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сумма арестованных активов составляет более двух миллиардов гривен.
Арест произведен в рамках двух уголовных производств - "финансирование действий для насильственного захвата власти", и "присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением".
По данным спецслужбы, арестованы:
- 100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн грн;
- движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн;
- 9 банковских счетов, где имеются в общей сложности более 104 млн грн.
Напомним, ранее суд арестовал имущество, корпоративные права и активы группы компаний в Украине, которые были основаны российской компанией "Татнефть".