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Преступность
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В Украине арестованы активы компании бизнесмена из близкого окружения Путина, - СБУ

В Украине арестованы активы компании бизнесмена из близкого окружения Путина, - СБУ
Сумма арестованных активов составляет более двух миллиардов гривен

Служба безопасности Украины арестовала активы компании бизнесмена из близкого окружения лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина. Сумма арестованных активов - более двух миллиардов гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Отмечается, что речь об "одном из крупнейших производителей бетоноконструкций", который поставлял продукцию в Украину.

Арестованное имущество передано в АРМА.

Сумма арестованных активов составляет более двух миллиардов гривен.

Арест произведен в рамках двух уголовных производств - "финансирование действий для насильственного захвата власти", и "присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением".

По данным спецслужбы, арестованы:

  • 100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн грн;
  • движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн;
  • 9 банковских счетов, где имеются в общей сложности более 104 млн грн.

Напомним, ранее суд арестовал имущество, корпоративные права и активы группы компаний в Украине, которые были основаны российской компанией "Татнефть". 

Автор:
Светлана Манько