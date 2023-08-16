"Укрнафті" передали в управління понад 100 заправок російської "Татнафти", – ЗМІ

Кабінет міністрів України передав ПАТ "Укрнафта" три арештовані компанії, які належали російській "Татнафті". Про це повідомляє Enkorr із посиланням на документ, який має у своєму розпорядженні.

Ідеться про товариства з обмеженою відповідальністю "Полтава-Капітал", "Харків-Капітал" і "Татнєфть-АЗС-Україна". Їм належать автозаправні станції, нафтобази та інше майно.

"Татнафта": арешт заправок

Наприкінці травня 2022 року стало відомо, що в Україні арештували 115 об’єктів нерухомого майна, зокрема АЗС, нафтобази, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів російської "Татнафти". Відповідне рішення ухвалили в рамках справи за статтею про фінансування дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади.

Тоді в Державному бюро розслідувань зазначали, що вартість лише корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 млн грн, а після оцінки нерухомого майна сума може зрости до 2 млрд гривень.

Пізніше активи передали в управління Нацагентсву з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Кілька тижнів тому АРМА повідомило, що понад 100 об’єктів російської "Татнафти" планується передати в управління "Укрнафті". В агентстві вказували, що така можливість передбачена статтею 21-1 закону про АРМА (стосується виняткових випадків, коли існує ризик збою та/або переривання функціонування таких активів, що може призвести до надзвичайних ситуацій).

Зауважимо, що нещодавно агентство обрало "Укрнафту" новим управителем і для арештованих заправок Glusco. Цю мережу повʼязували з екснардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

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