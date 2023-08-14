Бензин та дизпаливо на АЗС дорожчають слідом за нафтою. Якими будуть ціни на АЗС

В середині серпня ціни на бензин та дизельне пальне продовжують зростати. Фактор підвищення ПДВ з 7% до 20%, що вступило в дію з 1 липня, вже не впливає на ціну пального, оскільки запаси дешевого палива котрі трейдери накопичили в червні вже скінчилися. Зараз головним чинником, котрий тисне на ціну пального є нафта, котра стрімко здорожчала.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що на минулому тижні(7-13 серпня) маркетмейкери(найбільші гравці на ринку, котрі через свою вагу на ринку впливають на інших гравців) підвищили ціну на 2-3 гривні. Через це на наступному тижні (14-20 серпня) рух цін вгору на стелах продовжиться оскільки інші гравці підуть вслід за маркетмейкерами.

"У нас у кожного є своя ніша, котрої ми тримаємось. Якщо на АЗС ОККО та WOG літр пального коштує 55 гривень, то умовно Socar буде на 50 копійок дорожче, Shell на 10 копійок дешевше, UPG на 2 гривні дешевше, Авіас на 4 гривні дешевше, на наших АЗС на 5 гривень дешевше", - говорить Льоушкін.

Він зазначає, що на цьому тижні маркетмейкери також підвищать ціни на гривню, що спричинить подальше здорожчання палива на інших мережах АЗС. Головним чинником є стрімке зростання ціни на нафту.

"Якщо зараз ціна нафти зупиниться на 86 доларах за барель, то підвищення на стелах припиниться через два тижні. Тобто ще буде підвищення на 3-4 гривні від поточних цін. Маркетмейкери подорожчають на дві гривні, в них літр дизпалива коштуватиме до 58 гривень за літр. Якщо ціна на нафту продовжить свій рух до 90 доларів за барель, то маркетмейкери дотягнуть ціну дизпалива до 60 грн/л. Роздрібний ринок реагує на ціну нафти з запізненням у два тижні, оскільки у всіх є запаси й нове дорожче паливо змішується в резервуарах з дешевшим, котре було закуплено раніше", - говорить бізнесмен.

Ціни на нафту тиснуть на оптовий ринок пального

Льоушкін каже, що на минулому тижні споживання пального зросло порівняно з періодом 31 липня - 1 серпня. Головним чинником зростання споживання стали активні перевезення товарів всередині країни та експорт.

"Зараз почали активно перевозити олію, старі запаси вивозять в Європу. Також активно перевозять зернові всередині країни, спиртзаводи почали закуповувати пшеницю. Ціна на зернові зараз низька, бо порти не приймають пшеницю, а аграріям потрібні гроші, щоб продовжити жнива та підготуватись до посівної. Через це вони продають зерно доволі дешево чим користуються покупці такі як спиртзаводи", - говорить бізнесмен.

За його словами, зараз на ринку зберігається ситуація коли паливо в роздріб можна знайти дешевше ніж в гурті. Наразі запас дешевого палива, котре було закуплене мережами АЗС в липні вичерпався, а головним чинником, що тисне на ціни є стрімке здорожчання нафти: якщо на початку липня барель нафти еталонної марки Brent коштував 76 доларів, то станом на середину серпня він коштує 86 доларів.

"На оптовому ринку зараз бензовоз можна купити за 45 грн/л, а на АЗС можна знайти дизпаливо за ціною 45 грн/л. Ця парадоксальна ситуація виникає через те, що оптовий ринок реагує на здорожчання нафти одразу, а роздріб з запізненням на 2-3 тижні", - говорить Льоушкін.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що минулий тиждень завершився зростанням ціни на дизпальне автомобільними партіями на 2,6% (+1,18 грн/л) у середньому до 4 серпня: з 45,70 грн/л (1051 доларів/тонна без податків), до 46,88 грн/л (1083 доларів/тонна без податків).

"Активне зростання гуртових цін сприяло тимчасовому підвищенню попиту на пальне, стверджують учасники ринку. Загальна ситуація характеризується помірним споживанням, у деяких областях реалізація цілком гальмується через дощі", - каже експерт.

Ціни на автогаз продовжують зростати

Сіренко каже, що гуртові трейдери автогазу прогнозують подальше зростання цін на LPG.

"Низка імпортерів зазначила, що загальмувала постачання LPG з Литви через затримку з оформленням сертифікатів походження Литовською Торгово-Промисловою палатою. Крім цього, серед покупців ресурсу в Польщі шириться інформація про можливу заборону імпорту будь-якого газу, який потрапив до продавця транзитом через Росію та Білорусь", - говорить експерт.

Водночас він зазначає, що надходження газу на ринок останнім часом знаходилися на високому рівні. За оцінками імпортерів протягом дев'яти днів серпня обсяги постачання LPG становили 28,4 тис. т. У порівнянні з третьою декадою липня середньозважена ціна імпортного газу на кордоні зросла на 1,4% до рівня 597 доларів/тонна до розмитнення. Порівняно з липнем зараз імпорт на 20% більше – 3,2 тис. т на день. Середня ціна залізничних партій газу на кордоні у першій декаді становить 612 доларів/тонна (від 32 100 грн/тонна після розмитнення), автоімпорту – 600 доларів/тонна (від 31 500 грн/тонна після розмитнення).

Сіренко говорить, що ціни пального на АЗС також продовжують зростати. За минулий тиждень у середньому бензин А-95 та ДП додали 2,0-2,5 грн/л, а з початку серпня 5,0-5,5 грн/л. Наразі залишається дедалі менше операторів, хто продає світлі нафтопродукти дешевше 50,0 грн/л.

"Менш активно, але продовжує зростати вартість LPG. Середня ціна автогазу за кілька днів збільшилася на 2 коп./л до 23,47 грн/л (860-892 доларів/тонна без податків). Водночас через суттєве подорожчання бензинів, співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 зменшилося до 45,8% на сьогодні. У липні цей показник становив 49% у середньому", - каже експерт.