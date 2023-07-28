Арештовану мережу АЗС "Татнафти" хочуть передати "Укрнафті"

Понад 100 об’єктів мережі АЗС, які належать російській "Татнафті", планується передати в управління компанії "Укрнафта". Про це свідчить повідомлення Нацагентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Зазначається, що ці активи, розташовані в Харківській та Полтавській областях, планується передати в управління найбільшій українській нафтогазовидобувній компанії за спеціальною процедурою на основі розпорядження Кабінета міністрів.

Така можливість передбачена статтею 21-1 закону про АРМА. Йдеться про виняткові випадки, коли існує ризик збою та/або переривання функціонування таких активів, що може призвести до надзвичайних ситуацій.

Як підкреслила новопризначена директор АРМА Олена Дума, пріоритет держави полягає в оперативній передачі активу управителю та водночас у забезпеченні ефективного управління, насамперед сплати належного доходу в державний бюджет.

"На жаль, мною вже виявлено ознаки неефективного управління великим арештованим бізнесом, що може спричинити значні втрати для бюджету країни. Нині АРМА перевіряє такі кейси і буде вживати необхідні кроки для запобігання подібним сценаріям. Тому в даному випадку не можна допустити ситуації низьких доходів держави від управління масштабними енергетичними активами", - заявила вона.

Як ідеться у повідомленні, в обговоренні стосовно погодження проекту відповідного розпорядження Кабміну, на якому виступила Дума, також взяли участь представники Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Антимонопольного комітету та інших заінтересованих органів. Вказано, що проект буде доопрацьовано з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій учасників.

Нагадаємо, що 31 травня минулого року було Україна арештувала 115 об’єктів нерухомого майна, зокрема АЗС, нафтобаз, нежитлових будівель, земельних ділянок та 118 бензовозів і автомобілів "Татнафти" на загальну суму близько 400 мільйонів гривень в рамках розслідування справи за статтею про фінансування дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади. Їх передали до АРМА.

Перед цим тодішній голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомляв, що на базі мереж "Укрнафта" та Glusco в Україні планують створити нову державну мережу АЗС.

У травні 2022 року уряд прийняв пропозицію АРМА щодо передачі в управління за особливою процедурою згідно вказаної вище норми закону низки арештованих активів мережі Glusco: йшлося про понад 200 автозаправних комплексів та інших об’єктів нерухомості, які належать 31 юрособі.

Управителем було визначено ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", а заправкам стали замінювати бренд на U.GO. В кінці першого кварталу 2023 року управитель перерахував до бюджету перші надходження від управління активом, але вони склали всього 378 тисяч гривень.

25 липня АРМА оголосило про початок перевірки ефективності управління найбільшими активами, окремо вказавши на ситуацію з "Нафтогаз Ойл Трейдингом". За словами Думи, за понад рік компанія заплатила до бюджету всього 1,15 мільйнона гривень з доходів від управління 89 АЗК, вісьмома земельними ділянками, двома нафтобазами та корпоративними правами 35 юросіб.

В свою чергу, "Укрнафта" перейшла під контроль держави на початку листопада 2022 року: влада тоді вирішила вилучити на період воєнного стану акції цієї компанії, а також "Укртатнафти" (Кременчуцький НПЗ), які не належали державі. До цього "Укрнафта" фактично контролювалася групою "Приват" Ігоря Коломойського через лояльний до тої менеджмент попри наявність у держави формальної більшості - 50%+1 акції.

"Приват" також до цього, зокрема, контролював і мережу з 537 АЗС під брендом "Укрнафта". Після отримання державного контролю "Укрнафта" зазначала станом на грудень, що фізично контролює лише 449 з них. У травні ж цього року повідомлялося, що "Укрнафта" планує збільшити мережу автозаправних станцій до 1200.