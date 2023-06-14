"Укрнафта" отримає в управління чотири заарештовані газові компанії

ПАТ "Укрнафта" та Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), підписали договори з управління корпоративними правами чотирьох газових компаній.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Зазначається, що АРМА передає "Укрнафті" в управління підприємства ТОВ "Іст Юроуп Петролеум", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", які здійснюють видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі та на які було накладено арешт у кримінальному провадженні.

Повідомляється, що ПАТ "Укрнафта" приступить до управління активами після отримання від Антимонопольного комітету України дозволу на концентрацію, за яким ПАТ "Укрнафта" та АРМА звернулися ще 1 червня 2023 року.

Раніше Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією АРМА і Міністерства оборони щодо передачі в управління ПАТ "Укрнафта" активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а саме – корпоративних прав в статутному капіталі ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", ТОВ "Іст Юроуп Петролеум", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1".

Зауважимо, рішенням Печерського суду від 11 квітня видобувну компанію "Укрнафтобуріння", яка пов’язана з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком, передано на баланс Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Напередодні, 7 квітня цей актив був арештований.

У лютому 2023 року правоохоронці на "Укрнафті" та "Укртатнафті", кінцевим беніфіціаром яких був Ігор Коломойський, викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн. Виявилося, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Нагадаємо, 7 листопада 2022 року підприємства "Укрнафта" та "Укртатнафта", доля власності в котрих забезпечували домінування групи "Приват" на паливному ринку, були націоналізовані. Разом з нафтопереробним заводом та нафтовидобувними потужностями "приватівці" втратили й 500 АЗС "Укрнафти", або третину своїх АЗС.