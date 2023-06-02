Бізнес-партнер Коломойського у перший день війни привласнив 600 млн грн "Укртатнафти": СБУ розкрила деталі схеми

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили колишнього члена наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" та бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман на привласненні майже 600 млн грн компанії.

Про це 2 червня повідомила пресслужба СБУ.

24 лютого 2022 року "Укртатнафта" перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 млн грн. Ці гроші передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тис тонн сирої нафти. В цей день сировина вже знаходилася в Одеському порту, вантаж готували до відправки для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ.

В СБУ вважають, що це було зроблено у перший день повномасштабного вторгнення РФ, ймовірно із розрахунком, що зловмисникам не доведеться відповідати за скоєну крадіжку.

Інфографіка: БЕБ

Для реалізації схеми Кіперман створив "договір-клон", в якому змінив реквізити отримувача платежу. У такий спосіб організатори схеми перевели гроші на підконтрольну компанію, замість того, щоб розрахуватись з реальним постачальником нафти.

На підставі зібраних доказів складено підозру колишньому члену наглядової ради "Укртатнафти" та фактичному власнику компанії-нерезидента Кіперману. Підозра складена за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення); ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Наразі Кіперман переховується від правосуддя за кордоном. СБУ і БЕБ працюють над тим, щоб оголосити його у міжнародний розшук.

У лютому 2023 року правоохоронці на "Укрнафті" та "Укртатнафті" викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн. Виявилося, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. До націоналізації Коломойський був кінцевим бенефіціаром цих компаній.

Це було зроблено після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Того ж дня СБУ та БЕБ провели обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського.