Бизнес-партнер Коломойского в первый день войны присвоил 600 млн грн "Укртатнафты": СБУ раскрыла детали схемы

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности разоблачили бывшего члена наблюдательного совета ПАО "Укртатнафта" и бизнес-партнера Игоря Коломойского Михаила Кипермана на присвоении почти 600 млн грн компании.

Об этом 2 июня сообщила пресс-служба СБУ.

24 февраля 2022 "Укртатнафта" перечислила на подконтрольную европейскую компанию почти 600 млн грн. Эти деньги предусматривались другому поставщику для оплаты ранее зафрахтованных 84 тыс тонн сырой нефти. В этот день сырье уже находилось в Одесском порту, груз готовили для отправки для дальнейшей обработки на Кременчугский НПЗ.

В СБУ считают, что это было сделано в первый день полномасштабного вторжения РФ, вероятно, с расчетом, что злоумышленникам не придется отвечать за совершенную кражу.

Инфографика: БЕБ

Для реализации схемы Киперман создал "договор-клон", в котором сменил реквизиты получателя платежа. Таким образом, организаторы схемы перевели деньги на подконтрольную компанию, вместо того, чтобы рассчитаться с реальным поставщиком нефти.

На основании собранных доказательств составлено подозрение бывшему члену наблюдательного совета "Укртатнафты" и фактическому владельцу компании-нерезиденту Киперману, на которую выведено почти 600 млн грн. Подозрение составлено по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебная подделка).

В настоящее время Киперман скрывается от правосудия за границей. СБУ и БЭБ работают над тем, чтобы объявить его в международный розыск.

В феврале 2023 года правоохранители на "Укрнафте" и "Укртатнафте" разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн. Оказалось, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем. К национализации Коломойский был конечным бенефициаром этих компаний.

Это было сделано после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, после которого Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций, эмитентом которых являются ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

В тот же день СБУ и БЭБ провели обыски дома у олигарха Коломойского.