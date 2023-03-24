БЭБ разоблачило масштабное производство контрафактного топлива

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему незаконного изготовления и сбыта дизельного топлива и бензина.

В Черниговской области бизнесмены нелегально производили и продавали топливо. Сотрудники БЭБ изъяли 700 000 литров топлива.

Как выяснили правоохранители, личности одного из обществ наладили переработку и производство низкокачественного топлива путем добавления различных растворителей. В дальнейшем такая продукция под видом «газового конденсата», не подлежащего акцизному налогу, реализовывалась разным предприятиям за наличные деньги, которые, в свою очередь, продавали подакцизную продукцию через сеть незаконных АЗС.

За 2022-2023 годы предприятие нанесло значительный ущерб государственному бюджету Украины. Бизнесмены уклонились от уплаты акцизного налога в размере более 12 млн. грн.

По данным Антимонопольного комитета Украины, доля нелегального рынка бензина в Украине составляет 25%, дизельного топлива – 19%, а автогаза – 34%. Потери бюджета от деятельности неблагополучных участников рынка ежегодно составляют около 20 миллиардов гривен. По подсчетам экспертов, в Украине работает около 450 нелегальных АЗС.

Напомним, в начале марта 2023 г. во время обысков на логистических базах и складах "Укрнафты" и "Укртатнафты" СБУ изъяли более 16 тыс. тонн нефтепродуктов. Общая стоимость продукции составляет около 800 млн грн.

В феврале 2023 года правоохранители на "Укрнафте" и "Укртатнафте" разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн. Оказалось, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем. До национализации Игорь Коломойский был конечным бенефициаром этих компаний.