СБУ изъяла нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты" почти на 800 млн грн: расследуют действия бывшего менеджмента

Служба безопасности и Бюро экономической безопасности продолжают расследовать коррупционные схемы бывшего менеджмента ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в ходе обысков на логистических базах и складах компаний правоохранители изъяли более 16 тыс. тонн нефтепродуктов.

Общая стоимость продукции составляет около 800 млн грн.

"Таким образом, СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт этих нефтепродуктов, которые из "Укрнафты" и "Укртатнафты" незаконно вывел предварительный менеджмент этих компаний", - подчеркнули правоохранители.

В настоящее время решается вопрос об аресте изъятых горюче-смазочных материалов и их дальнейшей передаче на нужды Сил обороны.

"Установлено, что представители "Укртатнафты" на протяжении 2022 года отгружали горючее по адресам аффилированных компаний без отражения сделок в налоговой отчетности", - отмечают в СБУ.

В дальнейшем подконтрольные АЗС реализовывали оптовые партии нефтепродуктов без уплаты акцизного налога.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности совместно с БЭБ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшими владельцами и топменеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты".

По данному факту сообщено о подозрении главному бухгалтеру и бывшему директору ПАО "Укртатнафта", который находится под стражей.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, 7 ноября предприятия "Укрнафта" и "Укртатнафта", доля собственности в которых до полномасштабного российского обеспечивали доминирование группы "Приват" Игоря Коломойского на топливном рынке, были национализированы.