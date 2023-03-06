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СБУ изъяла нефтепродукты "Укрнафты" и "Укртатнафты" почти на 800 млн грн: расследуют действия бывшего менеджмента
Служба безопасности и Бюро экономической безопасности продолжают расследовать коррупционные схемы бывшего менеджмента ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в ходе обысков на логистических базах и складах компаний правоохранители изъяли более 16 тыс. тонн нефтепродуктов.
Общая стоимость продукции составляет около 800 млн грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Таким образом, СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт этих нефтепродуктов, которые из "Укрнафты" и "Укртатнафты" незаконно вывел предварительный менеджмент этих компаний", - подчеркнули правоохранители.
В настоящее время решается вопрос об аресте изъятых горюче-смазочных материалов и их дальнейшей передаче на нужды Сил обороны.
"Установлено, что представители "Укртатнафты" на протяжении 2022 года отгружали горючее по адресам аффилированных компаний без отражения сделок в налоговой отчетности", - отмечают в СБУ.
В дальнейшем подконтрольные АЗС реализовывали оптовые партии нефтепродуктов без уплаты акцизного налога.
Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности совместно с БЭБ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшими владельцами и топменеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты".
По данному факту сообщено о подозрении главному бухгалтеру и бывшему директору ПАО "Укртатнафта", который находится под стражей.
В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению виновных к ответственности.
Напомним, 7 ноября предприятия "Укрнафта" и "Укртатнафта", доля собственности в которых до полномасштабного российского обеспечивали доминирование группы "Приват" Игоря Коломойского на топливном рынке, были национализированы.