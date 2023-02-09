После обысков "Укртатнафта" срочно перечислила в бюджет более 500 млн грн налогов, неуплаченных прежним менеджментом

Благодаря расследованию Службы безопасности и Бюро экономической безопасности по коррупционным схемам бывшего менеджмента ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта" госбюджет Украины пополнился на 531 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что соответствующая сумма была перечислена нынешними руководителями ПАО "Укртатнафта", которые получили соответствующее информирование от правоохранителей.

Напомним, что, как свидетельствуют материалы расследования, предварительный менеджмент этой компании продавал горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога. И это притом, что суммы акцизного сбора закладывались в цену для потребителей.

Таким образом задолженность компании перед государством только по этому эпизоду составляет более 605 млн грн.

По данному факту доложено о подозрении главному бухгалтеру и бывшему директору акционерного общества.

Для возмещения нанесенного Украине ущерба правоохранители осуществили соответствующее информирование нынешнему менеджменту компании.

После этого представители ПАО "Укртатнафта" совершили срочное перечисление в бюджет 531 млн грн несколькими платежами.

"В настоящее время решается вопрос об использовании возмещенных средств для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины", - отметили в СБУ.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности совместно с БЭБ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшими владельцами и топменеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты".

По данным следствия, такая преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний, а именно Игоря Коломойского, у которого 1 февраля провели обыски на дому .

Напомним, 7 ноября предприятия "Укрнафта" и "Укртатнафта", доля собственности в которых обеспечивали доминирование группы "Приват" на топливном рынке были национализированы. Вместе с нефтеперерабатывающим заводом и нефтедобывающими мощностями "приватовцы" потеряли и 500 АЗС "Укрнафты" или треть своих АЗС.