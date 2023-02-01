В БЭБ рассказали, в чем именно подозревают первого замглавы "Укртатнафты"

Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении исполняющему обязанности первого заместителя главы правления "нефтеперерабатывающей компании, более 43% активов которой принадлежит государству".

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Как говорится в сообщении бюро, должностное лицо подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, ему уже избрана мера пресечения в виде залога в сумме почти 200 миллионов гривен.

Следствием установлено, что должностные лица предприятия в январе 2022 задекларировали к уплате предприятием акцизный налог со сроком уплаты 2 марта 2022 года, однако умышленно не перечислили 605,9 миллиона гривен налога в государственный бюджет.

"Сейчас продолжаются санкционированные обыски по адресам хранения горюче-смазочных материалов нефтеперерабатывающей компании, расследуются другие эпизоды преступной деятельности должностных лиц этого и других предприятий нефтеперерабатывающей отрасли", - добавляют в бюро.

Также БЭБ исследует факты присвоения и растраты горюче-смазочных материалов ориентировочной стоимостью 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом двух крупнейших нефтяных предприятий страны - "Укрнафты" и "Укртатнафты".

Дело расследуется по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (преднамеренное уклонение от уплаты НДС или пошлины в особо крупных размерах). Напомним, ранее об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечалось, что в рамках следственных действий СБУ совместно с БЭБ провела ряд обысков по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах и по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы "Приват", фактически контролировавшей "Укрнафту" и "Укртатнафту" до их принудительного изъятия государством, в том числе лично у Игоря Коломойского.

"По результатам следственных действий топ-менеджменту ПАО "Укртатнафта" сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений", - говорилось в сообщении спецслужбы без подробностей о фигуранте и сумме уклонения от уплаты налогов. "Укртатнафта", напомним, владеет Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом, который в последние годы оставался единственным фактически действующим НПЗ в Украине.