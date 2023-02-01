В доме Коломойского СБУ и БЭБ проводят обыски (ФОТО)

Служба безопасности Украины совместно с Бюром экономической безопасности проводят обыски в доме у олигарха Валерия Коломойского.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

По предварительной информации, следственные действия проводятся по делу о махинациях, связанных с "Укртатнефтью" и "Укрнефтью".

Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на большие суммы

Отметим, компании, конечными бенефициарами которых являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, начали оспаривать решения государства об изъятии у них акций "Укрнафты" и "Укртатнафты".

Напомним, 7 ноября предприятия "Укрнафта" и "Укртатнафта", доля собственности в которых до полномасштабного российского обеспечивали доминирование группы "Приват" на топливном рынке, были национализированы. Вместе с нефтеперерабатывающим заводом и нефтедобывающими мощностями "приватовцы" потеряли и 500 АЗС "Укрнафты" или треть своих АЗС.

В середине ноября "Укрнафта" получила нового руководителя и возобновила работу предприятия после передачи активов компании в государственную собственность, которая продолжалась под наблюдением силовиков.