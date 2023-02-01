У БЕБ розповіли, у чому саме підозрюють першого заступника голови "Укртатнафти"

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру виконувачу обов’язків першого заступника голови правління "нафтопереробної компанії, понад 43% активів якої належить державі".

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Як ідеться у повідомленні бюро, службова особа підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, йому вже обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі майже 200 мільйонів гривень.

Слідством встановлено, що службові особи підприємства у січні 2022 року задекларували до сплати підприємством акцизний податок з терміном сплати 2 березня 2022 року, проте умисно не перерахували 605,9 мільйона гривень податку до державного бюджету.

"Наразі тривають санкціоновані обшуки за адресами зберігання паливо-мастильних матеріалів нафтопереробної компанії, розслідуються інші епізоди злочинної діяльності службових осіб цього та інших підприємств нафтопереробної галузі", - додають в бюро.

Також БЕБ досліджує факти привласнення та розтрати паливо-мастильних матеріалів орієнтовною вартістю 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом двох найбільших нафтових підприємств країни – "Укрнафта" та "Укртатнафта".

Справа розслідується за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу (умисне ухилення від сплати ПДВ чи мита в особливо великих розмірах). Нагадаємо, що раніше про це повідомила Служба безпеки України.

Зазначалося, що в рамках слідчих дій СБУ спільно з БЕБ провела низку обшуків за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах та за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи "Приват", яка фактично контролювала "Укрнафту" та "Укртатнафту" до їхнього примусового вилучення державою, зокрема особисто у Ігоря Коломойського.

"За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ "Укртатнафта" оголошено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень", - йшлося у повідомленні спецслужби без подробиць про фігуранта та суму ухилення від сплати податків. "Укртатнафта", нагадаємо, володіє Кременчуцьким нафтопереробним заводом, що останні роки залишався єдиним фактично діючим НПЗ в Україні.