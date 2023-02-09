Після обшуків "Укртатнафта" терміново перерахувала у бюджет понад 500 млн грн податків, несплачених колишнім менеджментом

Завдяки розслідуванню Служби безпеки і Бюро економічної безпеки щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта" держбюджет України поповнився на 531 млн грн.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що відповідна сума була перерахована нинішніми керівниками ПАТ "Укртатнафта", які отримали відповідне інформування від правоохоронців.

Нагадаємо, що, як свідчать матеріали розслідування, попередній менеджмент цієї компанії продавав пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку. І це при тому, що суми акцизного збору закладались у ціну для споживачів.

Таким чином заборгованість компанії перед державою лише за цим епізодом становить більше ніж 605 млн грн.

За даним фактом повідомлено про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору акціонерного товариства.

Для відшкодування завданих Україні збитків правоохоронці здійснили відповідне інформування нинішньому менеджменту компанії.

Після цього представники ПАТ "Укртатнафта" здійснили термінове перерахування до бюджету 531 млн грн кількома платежами.

"Наразі вирішується питання щодо використання відшкодованих коштів для забезпечення потреб Збройних Сил України", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки спільно з БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишніми власниками і топменеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти".

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній, а саме Ігоря Коломойського, у якого 1 лютого провели обшуки вдома.

Нагадаємо, 7 листопада підприємства "Укрнафта" та "Укртатнафта", доля власності в котрих забезпечували домінування групи "Приват" на паливному ринку були націоналізовані. Разом з нафтопереробним заводом та нафтовидобувними потужностями "приватівці" втратили й 500 АЗС "Укрнафти", або третину своїх АЗС.