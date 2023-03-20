Цены на топливо в Украине падают из-за снижения цен на нефть вызванное банкопадом в США. Горючее на АЗС может подешеветь еще на 1-2 грн/л

Падение цен на нефть вызвано крушением американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank повлекло за собой падение котировок на нефтепродукты в Европе. Это привело к падению цен на бензин, дизельное топливо и автогаз и в Украине. Цены на топливо в Украине снижаются и могут снизиться еще больше при сохранении нисходящего тренда цен на мировые рынки.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что цены на топливо в Украине на прошлой неделе (13-19 марта) существенно снизились из-за падения цен на нефть на мировых рынках, что, в свою очередь, было вызвано банкопадом в США.

"Цены падают из-за падения нефти на мировых рынках и котировок на топливо в Европе. Прогнозы на текущую неделю роста не будет точно, в лучшем случае рынок стабилизируется. На стелах АЗС еще 1-2 гривны будет проседание, если цены в опте стабилизируются на текущем уровне ", – говорит Леушкин.

Он отмечает, что продление "зернового соглашения" вызвало некоторое оживление закупок дизтоплива зернотрейдерами. Так, на фоне новостей о продлении соглашения по вывозу зерна из украинских портов, закупки в сегменте зерновозов 19-19 марта выросли на 10% по сравнению с периодом 6-12 марта.

Вместе с тем рост спроса со стороны аграриев невелик и вряд ли повлияет на рынок горючего.

"Большие агрокомпании, судя по всему, закупили горючее еще осенью, после того, как продали первое зерно. Сейчас увеличилась активность закупок со стороны фермеров. Но беда в том, что фермерские хозяйства в основном сосредоточены на юге страны, а те регионы в этом году не будут активно". сеяться из-за войны", - говорит Леушкин.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко также отмечает, что банкопад в США повлек за собой падение цен на горючее и в Украине. При сохранении тренда падения цен на нефть цены на топливо в Украине также продолжат падать.

"На прошлой неделе сырьевые рынки отреагировали на новости в финансовом секторе США. Нефть эталонной марки Brent проседала до уровня 68 долларов за баррель, сейчас цены несколько отыграли и составляют 70 долларов за баррель. На фоне этих событий начали падать котировки нефтепродуктов в Европейском союзе. Тонна дизельного горючего торговалась за 747 долларов за тонну. Таких низких цен давно не было. Соответственно литр дизельного горючего на границе можно было приобрести за 30 гривен, а литр бензина по цене ниже 25 гривен. Это уже со стоимостью акциза", - говорит Сиренко.

Он отмечает, что украинские трейдеры начали активно продавать ранее закупленное горючее, чтобы освободить емкости под более дешевый ресурс. Так, на оптовом рынке были предложения дизтоплива по 34 гривны за литр, а бензина ниже 30 гривен за литр. Правда, более дешевый ресурс в Украине еще не успел зайти в больших объемах.

"Динамика на оптовом рынке отразилась и на АЗС - несколько операторов снизили свои цены на 1 грн/л по дизтопливому и на 20-50 копеек за литр по бензину. Динамика падения цен на розничном рынке была не столь велика как на оптовом. Сети АЗС пока удерживают свою высокую маржу, однако я думаю, что цены на АЗС имеют потенциал к снижению и далее. на этой неделе (20-26 марта) цены продолжат падать. Я думаю, они просядут еще на 1-2 гривны. Однако все будет зависеть от решимости сетей АЗС в конкурентной борьбе", - говорит Сиренко.

По его словам, цены на сжиженный газ также продолжают падение. В частности, в Киеве уже некоторые сети АЗС торгуют этим видом горючего по цене ниже 20 грн/л. В последний раз такие цены были в 2021 году.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо грн/л Цена на автогаз грн/л OKKO 48,99 49,99 22,49 WOG 48,99 49,99 23 Socar 48,99 49,99 - Motto 46,98 44,48 - БРСМ-Нефть 44,99 45,99 20,59

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев