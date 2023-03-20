Ціна на нафту різко впала до рівня 2021 року

20 березня ціна на нафту впала до найнижчого рівня за 15 місяців через побоювання рецесії, яка може призвести до зниження попиту на пальне.

Ціна на нафту марки Brent впала на 2,32 долара, або 3,2%, і становить 70,65 долара за барель. Минулого тижня вартість Brent впала майже на 12%. Це - найнижчий показник з грудня 2021 року, повідомляє Reuters.

Ціни на нафту West Texas Intermediate були 64,59 долара за барель. Падіння складає 2,15 долара, або 3,2%. Минулого тижня контракт впав на 13%, що стало найбільшим тижневим падінням з квітня минулого року.

Зниження ціни на нафту все таки відбулося, незважаючи на історичну угоду, згідно якої найбільший швейцарський банк UBS купив другий кредитор країни Credit Suisse, намагаючись зупинити поширення банківської кризи.

Після цього оголошення, Європейський центральний банк та інші великі банки пообіцяли підвищити ліквідність ринку та підтримати інші банки.

"Ринкова увага зосереджена на поточній нестабільності банківського сектора. Майбутня зустріч ОПЕК є ще одним потенційним каталізатором для перспектив ринку. Подальший ризик зниження цін збільшує ймовірність того, що ОПЕК скоротить видобуток, щоб підтримати ціни", — сказав Баден Мур, керівник відділу досліджень сировинних товарів Національного австралійського банку.

Очікується, що Федеральна резервна система США 22 березня підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів, незважаючи на недавні потрясіння в банківському секторі.

Попри це, експерти очікують, що середня ціна Brent підніметься до 94 доларів за барель протягом наступних 12 місяців і 97 доларів у другій половині 2024 року.

Ціна нафти марки Brent впала нижче за 79 доларів за барель вперше з 10 січня. Нафта почала дешевшати на тлі краху американських Silicon Valley Bank і Signature Bank, що стало найбільшим потрясінням для фінансової системи США з часів фінансової кризи 2008 року.