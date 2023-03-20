Ціни на пальне в Україні падають через зниження цін нафту викликане банкопадом в США. Пальне на АЗС може здешевшати ще на 1-2 грн/л

Падіння цін на нафту викликане крахом американських банків Silicon Valley Bank та Signature Bank спричинило падіння котирувань на нафтопродукти в Європі. Це спричинило падіння цін на бензин, дизельне пальне та автогаз і в Україні. Ціни на пальне в Україні знижуються та можуть знизитися ще більше при збереженні нисхідного тренду нафтових цін на світових ринках.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що ціни на пальне в Україні на минулому тижні(13-19 березня) суттєво знизились через падіння цін на нафту на світових ринках, що в свою чергу було викликано банкопадом в США.

"Ціни падають через падіння нафти на світових ринках та котирувань на паливо в Європі. Прогнози на цей тиждень зростання не буде точно, у кращому разі ринок стабілізується. На стелах АЗС ще 1-2 гривні буде просідання, якщо ціни в опті стабілізуються на поточному рівні", - говорить Льоушкін.

Він зазначає, що продовження "зернової угоди" викликало деяке пожвавлення закупівель дизпального зернотрейдерами. Так, на фоні новин про продовження угоди щодо вивозу зерна з українських портів, закупівлі в сегменті зерновозів 19-19 березня виросли на 10% в порівнянні з періодом 6-12 березня.

Разом з тим зростання попиту з боку аграріїв є невеликим та навряд чи вплине на ринок пального.

"Великі агрокомпанії судячи з усього закупили пальне ще восени, після того, як продали перше зерно. Зараз збільшилася активність закупівель з боку фермерів. Але біда в тому, що фермерські господарства в основному зосереджені на півдні країни, а ті регіони цього року не будуть активно сіятися через війну", - говорить Льоушкін.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко також зазначає, що банкопад в США спричинив падіння цін на пальне і в Україні. При збереженні тренду падіння цін на нафту ціни на пальне в Україні також продовжать падати.

"На минулому тижні сировинні ринки відреагували на новини в фінансовому секторі США. Нафта еталонної марки Brent просідала до рівня 68 доларів за барель, зараз ціни дещо відіграли та становлять 70 доларів за барель. На фоні цих подій почали падати котирування нафтопродуктів в Європейському союзі. Тонна дизельного пального торгувалася за 747 доларів за тонну. Таких низьких цін давно не було. Відповідно літр дизельного пального на кордоні можна було придбати за 30 гривень, а літр бензину за ціною нижче 25 гривень. Це вже з вартістю акцизу", - говорить Сіренко.

Він зазначає, що українські трейдери почали активно продавати раніше закуплене пальне, щоб звільнити ємкості під дешевший ресурс. Так на оптовому ринку були пропозиції дизпального по 34 гривні за літр, а бензину нижче 30 гривень за літр. Щоправда, дешевший ресурс в Україну ще не встиг зайти у великих обсягах.

"Динаміка на оптовому ринку відобразилася і на АЗС - декілька операторів знизили свої ціни на 1 грн/л по дизпальному і на 20-50 копійок за літр по бензину. Динаміка падіння цін на роздрібному ринку була не такою великою як на оптовому. Мережі АЗС поки утримують свою високу маржу, однак я думаю, що ціни на АЗС мають потенціал до зниження і далі. Дизпальне на українських АЗС в середньому по країні торгується за ціною 48 грн/л, а мало б за ціною в 41-42 грн/л. На цьому тижні(20-26 березня) ціни продовжать падати. Я думаю вони просядуть ще на 1-2 гривні. Однак все залежатиме від рішучості мереж АЗС в конкурентній боротьбі", - каже Сіренко.

За його словами, ціни на скраплений газ також продовжують падіння. Зокрема в Києві вже деякі мережі АЗС торгують цим видом пального за ціною нижче 20 грн/л. Востаннє такі ціни були в 2021 році.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне грн/л Ціна на автогаз грн/л OKKO 48,99 49,99 22,49 WOG 48,99 49,99 23 Socar 48,99 49,99 - Motto 46,98 44,48 - БРСМ-Нафта 44,99 45,99 20,59

Ціни на пальне у великих мережах АЗС м. Київ