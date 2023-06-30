Уряд призначив Думу головою АРМА, кандидатура якої викликала занепокоєння у G7: у чому її звинувачують активісти

Кабінет міністрів України 30 червня призначив Олену Думу головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА).

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

28 червня конкурсна комісія визначила нового директора Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) – держпосадовицю Олену Думу. Активісти відразу виступили проти її кандидатури.

Антикорупційні організації Transparency International Ukraine, Центр протидії корупції та StateWatch виступили з різкою критикою Думи та закликали Кабінет міністрів не призначати її на посаду.

"Рішення щодо призначення Думи точно відіб’ється на майбутньому АРМА. І, на жаль, скоріше за все, у негативному світлі. Нагадаю, що створення і належне функціонування Агентства — це одна з вимог безвізу. Тому невміле, і тим більше політично заангажоване управління АРМА може вплинути не тільки на сам орган, але і на євроінтеграційний процес", — зазначив виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик.

Посли країн G7 також висловили застереження до процедури, за якою Дума перемогла у конкурсі на голову АРМА.

"G7 уважно стежила за процесом призначення голови ARMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до ARMA", - йдеться у повідомленні.

В чому суть претензії до Думи

Активісти зазначають, що у 2019 році Дума брала участь у пресконференції, де також був присутній Сем Кіслін. Останній є фінансовим донором Рудольфа Джуліані. За інформацією ЗМІ, Кіслін намагався створити скандал навколо Burisma Миколи Злочевського та сина президента США Джозефа Байдена. Активісти вважають, що Дума має відношення до цієї "кампанії ".

Також їй закидають контакти з екскерівником кримського управління СБУ, підозрюваним у держзраді Олегом Кулінічем .

Після розпалу дискусій навколо кандидатури Думи один із членів комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА відкликав свій голос за переможницю Олену Думу . А саме Дмитро Остапенко. За його словами, на момент голосування у нього не було повної інформації щодо кандидата, яка "має вирішальне значення".

Сама Дума заявила, що Остапенко мав всю інформацію про її кандидатуру та детально ознайомився з презентацією, де вона виклала всі свої наміри щодо роботи АРМА. Дума вважає, що проти неї ведуть "брудну" PR-кампанію.

"Йде боротьба, щоб залишився чинним т.в.о…. та щоб продовжувалися існуючі корупційні схеми, про я розповідала на співбесіді", — заявила Дума під час пресконференції, яку вона організувала аби "пояснити ситуацію".

Інші звинувачення проти себе вона також відкидає.