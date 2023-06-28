Поліція припинила розслідування справи, через яку "Карпатнафтохім" передали до АРМА

Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), повідомляє про припинення розслідування справи щодо ухилення від сплати податків та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, в рамках якої АРМА було передано хімічний завод "Карпатнафтохім" (Калуш, Івано-Франківська область).

Інформацію про те, що розслідування зупинене і наразі не відновлене, воно отримало від Офісу генерального прокурора у відповідь на звернення, направлене при оголошенні повторного конкурсного відбору управителя для вказаного підприємства.

Розслідування, нагадаємо, проводило відділення поліції №1 Вознесенського райуправління поліції (селище Братське Миколаївської області), а рішення про передачу заводу на Прикарпатті ухвалив слідчий суддя Братського районного суду.

Нагадаємо, що на початку червня АРМА повторно оголосило конкурс з відбору управителя "Карпатнафтохіму" через те, що ніхто не подав заявку на конкурс, оголошений наприкінці квітня.

Відсутність бажаючих, очевидно, пояснюється тим, що деяке майно, зазначене в ухвалі про передачу АРМА "Карпатнафтохіму" як власність арештованого підприємства (виробничі будівлі, цехи та цистерни), насправді йому не належить, через що укладення нотаріального договору управління зазначеним майном є неможливим, на що вказувало саме ж нацагентство.

Більш того, в АРМА заявили, що в його управління насправді не було передано виробничі потужності (основні засоби) заводу, що унеможливлює виробництво продукції майбутнім управителем навіть за умови передачі йому 100% корпоративних прав. Втім, попри це, обидва рази агентство оголошувало конкурс на управління, зокрема, саме виробничими потужностями "Карпатнафтохіму".