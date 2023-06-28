Полиция прекратила расследование дела, из-за которого "Карпатнефтехим" передали АРМА

Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщает о прекращении расследования дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании имущества, полученного преступным путем, в рамках которого АРМА был передан химический завод "Карпатнефтехим" (Калуш, Ивано-Франковская область).

Информацию о том, что расследование остановлено и не возобновлено, оно получило от Офиса генерального прокурора в ответ на обращение, направленное при объявлении повторного конкурсного отбора управляющего для указанного предприятия.

Расследование, напомним, проводило отделение полиции №1 Вознесенского райуправления полиции (поселок Братское Николаевской области), а решение о передаче завода в Прикарпатье принял следственный судья Братского районного суда.

Напомним, что в начале июня АРМА повторно объявило конкурс по отбору управляющего "Карпатнефтехима" из-за того, что никто не подал заявку на конкурс, объявленный в конце апреля.

Отсутствие желающих, очевидно, объясняется тем, что некоторое имущество, указанное в определении о передаче АРМА "Карпатнефтехима" как собственность арестованного предприятия (производственные здания, цеха и цистерны), на самом деле ему не принадлежит, из-за чего заключение нотариального договора управления указанным имуществом невозможно, на что указывало само же нацагентство.

Более того, в АРМА заявили, что в его управление на самом деле не были переданы производственные мощности (основные средства) завода, что делает невозможным производство продукции будущим управляющим даже при условии передачи ему 100% корпоративных прав. Впрочем, несмотря на это, оба раза агентство объявляло конкурс на управление, в частности, именно производственными мощностями "Карпатнефтехима".