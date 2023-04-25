АРМА все же объявило конкурс на управителя "Карпатнефтехима", о проблемности которого заявило накануне

Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), объявило конкурс по отбору управляющего для химического завода "Карпатнефтехим" (Калуш, Ивано-Франковская область).

Как говорится в сообщении агентства, на конкурс по поиску управляющего выставлены корпоративные права компании Karpaty Chemical B.V. (Нидерланды) на 100% предприятия (уставный капитал составляет 2,32 миллиарда гривен) и его недвижимое имущество – производственные мощности (основные средства), а также земельные участки.

Прием документов от участников конкурса продлится до 16:00 29 мая исключительно в бумажной форме в почтовый ящик АРМА или по почте. Пакет документов должен подаваться в прошитом и пронумерованном виде, скрепленным печатью (при наличии) и с подписью уполномоченного лица.

Отмечается, что управлять указанным активом может как частное, так и государственное или коммунальное предприятие, имеющее опыт управления активами в соответствующей сфере, необходимые ресурсы и предложившее наиболее выгодные условия. Будущий управляющий обязан будет сохранять активы и уплачивать часть полученных доходов в государственный бюджет.

Предлагаемая программа управления должна содержать предложение потенциального управляющего относительно прогнозируемого дохода от управления предприятием и сумму поступлений в госбюджет, которую участник готов ежемесячно платить из своих средств в случае невозможности обеспечения ожидаемого размера доходов.

Подробную информацию об активах можно получить до истечения срока подачи документов, обратившись с письмом по электронному адресу АРМА ([email protected]) или по телефонам 044-290-08-52 и 093-273-53-06.

Напомним при этом, что лишь накануне агентство сообщало, что определенное имущество, указанное в постановлении суда о передаче ему "Карпатнефтехима" как собственность арестованного предприятия (производственные здания, цеха и цистерны), на самом деле ему не принадлежит, из-за чего заключение нотариального договора управления указанным имуществом невозможно.

Более того, в АРМА заявили, что в его управление на самом деле не были переданы производственные мощности (основные средства) завода, что делает невозможным производство продукции будущим управляющим даже при условии передачи ему 100% корпоративных прав. Как это согласуется с нынешним объявлением конкурса на управление, в частности, производственными мощностями "Карпатнефтехима", агентство публично не объясняет.