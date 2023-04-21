АРМА ищет управляющего для компании российского водочного магната

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) объявило конкурс на управляющего компании-дистрибьютора алкогольных напитков "Руст Украина". Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Речь идет о корпоративных правах на 125 418 405,84 грн - это 100% уставного капитала ООО "РУСТ УКРАИНА", прямо принадлежащего юридическому лицу ООО "ПАСАЛБА ЛТД".

По официальной информации правоохранительного органа, конечным бенефициаром ООО "РУСТ УКРАИНА" является гражданин страны-агрессора. Поэтому часть прибыли компании направлялась на финансирование войны против Украины.

Отметим, что компания принадлежит российскому водочному магнату Рустаму Тарико.

Напомним, в марте НБУ ликвидировал Форвард Банк, также принадлежащий россиянину Рустаму Тарико. В октябре 2022 года указом президента было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым к Тарико применили персональные санкции.

НБУ отнес Форвард Банк в категорию неплатежеспособных 7 февраля. 13 февраля ФГО объявил поиск инвестора для вывода этого финучреждения с рынка.

Отметим, Украина ищет инвесторов для продажи крупных государственных компаний по низким ценам. Цель состоит в том, чтобы укрепить бюджет, который сейчас зависит от помощи других стран, и положить конец десятилетиям посткоммунистического наследия коррупции и бесхозяйственности.

Например, если городские власти согласуют нужные изменения, то город мог бы заработать более 400 миллионов долларов, продав предприятия, начиная от производителя удобрений и заканчивая коммунальными предприятиями, металлургическими заводами и производителем инсулина.

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