ФГВФЛ объявил поиск инвестора для вывода с рынка неплатежеспособного Форвард Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о начале открытого конкурса с целью вывода неплатежеспособного Форвард Банка с рынка. Об этом говорится в сообщении фонда.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Открытый конкурс проводится среди банков, а также предварительно квалифицированных лиц, включенных Национальным банком Украины в соответствующий перечень, которые отвечают условиям конкурса.

Предлагается четыре варианта вывода банка с рынка: ликвидация с отчуждением всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка; отчуждение всех или части активов и обязательств в пользу принимающего банка с отзывом лицензии и последующей ликвидацией; создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и ликвидацией неплатежеспособного банка; продажа неплатежеспособного банка инвестору.

Отмечается, что участник конкурса может самостоятельно выбрать имущество (активы) неплатежеспособного банка, которое может быть передано принимающему или переходному банку согласно конкурсным условиям. Сами условия изложены по ссылке. Телефон для потенциальных инвесторов и принимающих банков: +380505236878.

Напомним, что в апреле 2022 года был принят закон, согласно которому во время войны вкладчикам ликвидирующихся банков гарантируется возврат вкладов в полном объеме вместо действовавшего до этого ограничения в 200 тысяч гривен. Первым таким банком стал Мегабанк. При этом ни один инвестор не заинтересовался аналогичным конкурсом, объявленным до начала его ликвидации.

Сумма же средств, которая может быть возмещена ФГВ вкладчикам Форвард Банка, по последним отчетным данным составляет 1488,6 миллиона гривен. Напомним, что Форвард Банк был признан неплатежеспособным решением НБУ от 7 февраля.