ФГВФЛ оголосив пошук інвестора для виведення з ринку неплатоспроможного Форвард Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив початок відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного Форвард Банку з ринку. Про це йдеться у повідомленні фонду.

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Відкритий конкурс проводиться серед банків, а також попередньо кваліфікованих осіб, включених Національним банком України до відповідного переліку, які відповідають умовам конкурсу.

Пропонується чотири варіанти виводу банку з ринку: ліквідація з відчуженням всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку; відчуження всіх або частини активів і зобов'язань на користь приймаючого банку з відкликанням ліцензії та подальшою ліквідацією; створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку; продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Зазначається, що учасник конкурсу може самостійно вибрати майно (активи) неплатоспроможного банку, яке може бути передане приймаючому або перехідному банку відповідно до конкурсних умов. Самі умови викладно за посиланням. Телефон для потенційних інвесторів та приймаючих банків: +380505236878.

Нагадаємо, що в квітні 2022 року було прийнято закон, згідно якого під час війни вкладникам банків, що ліквідують, гарантується повернення вкладів в повному обсязі замість обмеження, що діяло до цього, у 200 тисяч гривень. Першим таким банком став Мегабанк. При цьому жоден інвестор не зацікавився аналогічним конкурсом, оголошеним до початку його ліквідації.

Сума ж коштів, що може бути відшкодована ФГВ вкладникам Форвард Банку, за останніми звітними даними складає 1488,6 мільйона гривень. Нагадаємо, що Форвард Банк був визнаний неплатоспроможним рішенням НБУ від 7 лютого.