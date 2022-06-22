Вкладникам Мегабанку почали виплачувати компенсацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 21 червня почав виплачувати гарантоване відшкодування вкладникам Мегабанку, який 2 червня було віднесено до категорії неплатоспроможних. Вкладники можуть отримати свої вклади із відсотками через відділення банків-агентів ФГВФО або дистанційно.

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Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Зазначається, що Фонд розпочав виплати коштів вкладникам за договорами банківського вкладу, термін дії яких закінчився до 2 червня 2022 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

"Після набрання чинності нормою про відшкодування коштів у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 2 червня 2022 року, виплата гарантованої суми відшкодування здійснюється за цією нормою, яка діятиме протягом дії військового стану та трьох місяців з дня припинення або скасування військового стану в Україні", - йдеться у повідомленні ФГВФО.

Вклади в іноземних валютах виплачуватимуть у гривні згідно з встановленим НБУ курсом на 2 червня.

Відшкодування коштів вкладникам провадиться через відділення 10 банків-агентів фонду. Серед них Приватбанк, Ощадбанк, Кредобанк, Правекс Банк, Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, Ідея Банк, Південний та Універсал Банк.

Нагадаємо, що 2 червня НБУ відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних. Тимчасова адміністрація вважається введеною до банку з ранку 3 червня, проте фактично це сталося не відразу через ігнорування вимог ФГВ. Публічно ж засновник та мажоритарний акціонер фінустанови Віктор Суботін виступив із невдоволенням рішенням НБУ, попередивши про його можливі "катастрофічні" наслідки.

Зазначимо також, що 1 квітня Верховна Рада ухвалила закон, яким гарантувала повернення банківських вкладів під час військового стану в повному обсязі замість обмеження, що діяло до цього, у 200 тисяч гривень. З 13 квітня він набув чинності. Ситуація з Мегабанком стала першим випадком віднесення банку до категорії неплатоспроможних під час війни, тому його вкладники стануть першими, кого торкнеться це нововведення.