НБУ признал Мегабанк неплатежеспособным: каковы причины и реакция владельца

Национальный банк Украины отнес Мегабанк (Харьков) к категории неплатежеспособных. Об этом говорится в решении правления регулятора №261 от 2 июня.

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Причиной такого решения НБУ называет неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно правовых актов Нацбанка, после отнесения его к категории проблемных и невыполнение банком требования НБУ об устранении нарушений нормативно правовых актов в течение определенного срока.

"Проблемы в деятельности банка не были вызваны введением военного положения. Они начались задолго до начала войны. 3 февраля 2022 года правление НБУ, руководствуясь статьей 75 закона о банках и банковской деятельности, приняло решение отнести Мегабанк в категорию проблемных", - напомнили в Нацбанке.

Среди причин отнесения финучреждения к категории проблемных называются существенные нарушения требований по части оценки кредитного риска, систематическое кредитование связанных лиц, значительный объем непрофильных активов на балансе, а также невыполнение плана докапитализации/реструктуризации по результатам стресс-теста 2021 года.

НБУ отмечает, что по результатам надзора за деятельностью Мегабанка неоднократно обращал внимание его руководства и акционеров на наличие потенциальных рисков.

"Однако акционеры не предоставили финансовую поддержку банку для своевременного и в полном объеме выполнения обязательств перед клиентами банка и проведения клиентских платежей, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы, которые продолжали поступать в НБУ после отнесения банка к категории проблемных", - говорится в сообщении регулятора.

Там также отмечают, что доля Мегабанка составляла лишь 0,46% чистых активов платежеспособных банков, и его отнесение к неплатежеспособным никоим образом не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

В то же время, как сообщает пресс-служба самого банка, его основатель и мажоритарный акционер Виктор Субботин выступил в связи с этим с открытым обращением к депутатам Верховной Рады, в котором призвал дать оценку таким действиям НБУ.

Он также рассказал, что предшествовало такому решению. По его словам, 25 февраля, на второй день военной агрессии РФ против Украины, НБУ выдал банкам более 50 миллиардов гривен беззалогового рефинансирования, а за две недели эта сумма была увеличена до 70 миллиардов гривен.

Субботин отметил, что это решение было правильным, однако заявил, что единственным банком, которому было отказано в рефинансировании, стал именно Мегабанк.

"При том, что в первые дни войны НБУ беззалогово выдал кредит рефинансирования на сумму свыше 5 миллиардов гривен находящемуся под санкциями российскому Альфа-Банку. Что это значит - должны разобраться правоохранители", - заявил акционер финучреждения.

По словам Субботина, решение о признании Мегабанка неплатежеспособным приведет к тому, что на государство ляжет обязанность вернуть его вкладчикам 4,5 миллиарда гривен, которые те в нем хранят.

"Кроме того, 16 миллионов евро кредита Минфина Украины Мегабанку тоже не будут возвращены. И это также убытки для нашего государства. Счета госпредприятия "Укрэнергомашины", на которых было более полумиллиарда гривен, тоже будут потеряны. Коммунальные и энергетические предприятия Харьковской области и Украины – это сотни миллионов гривен, которые будут потеряны", - отметил он.

Таким образом, по оценке основателя банка, решение НБУ нанесло ущерб государству на более чем 6 миллиардов гривен, в связи с чем он назвал такие действия катастрофическими. При этом он заявил, что правление Нацбанка на своем заседании не дало представителям Мегабанка возможности высказать свою позицию.

"На момент принятия этого решения, я уверен, Нацбанк все понимал. И на фарс, который называется "правление Нацбанка", не пустили ни зарубежных кредиторов, ни акционеров зарубежных. Минфин Украины и нардепов, которые записывались, чтобы донести ситуацию до регулятора, также отключили. Я считаю, это сделано осознанно, с намерением, чтобы не дать Мегабанку работать дальше", - добавил Субботин.

Отметим, что ситуация с Мегабанком является первым случаем отнесения банка к категории неплатежеспособных во время войны. Напомним при этом, что 1 апреля Верховная Рада приняла закон, которым гарантировала возвращение банковских вкладов во время военного положения в полном объеме вместо действовавшего до этого ограничения в 200 тысяч гривен. 12 апреля закон был подписан президентом Владимиром Зеленским, и 13 апреля он вступил в силу.

Нацбанк указывает, что общая возможная сумма выплат вкладчикам Мегабанка на 21 мая 2022 года составляла 4418,6 миллиона гривен.

По данным НБУ на 20 мая 2021 года, Субботин напрямую и косвенно владел 70,56% Мегабанка, Европейский банк реконструкции и развития имел долю в 11,3%, немецкий банк развития "Кредитное учреждение для восстановления" (KfW) - 11,3% , Елена Субботина – 8,2%, Международная финансовая корпорация (IFC) – 4,5%.

По состоянию на 1 марта 2022 года по размеру активов (11,193 миллиарда гривен) Мегабанк занимал 24-е место среди 69 действующих в стране банков.

По данным самого банка, по состоянию на 1 января 2022 года он обслуживал 728,3 тысячи клиентов, имея 154 отделения по Украине. При этом размер своих активов "Мегабанк" на эту дату указывает в сумме 9,96 миллиарда гривен.