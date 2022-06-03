НБУ визнав Мегабанк неплатоспроможним: які причини та реакція власника

Національний банк України відніс Мегабанк (Харків) до категорії неплатоспроможних. Про це йдеться у рішення правління регулятора №261 від 2 червня.

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Причиною такого рішення НБУ називає неприведення банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Нацбанку, після віднесення його до категорії проблемних та невиконання банком вимоги НБУ щодо усунення порушень нормативно-правових актів протягом визначеного строку.

"Проблеми в діяльності банку не були спричинені запровадженням воєнного стану. Вони почалися задовго до початку війни. 3 лютого 2022 року правління НБУ, керуючись статтею 75 закону про банки і банківську діяльність, ухвалило рішення віднести Мегабанк до категорії проблемних", - нагадали у Нацбанку.

Серед причин віднесення фінустанови до категорії проблемних називаються суттєві порушення вимог в частині оцінки кредитного ризику, систематичне кредитування пов'язаних осіб, значний обсяг непрофільних активів на балансі, а також невиконання плану докапіталізації/реструктуризації за результатами стрес-тесту 2021 року.

НБУ вказує, що за результатами нагляду за діяльністю Мегабанку неодноразово звертав увагу його керівництва та акціонерів на наявність потенційних ризиків.

"Проте акціонери не надали фінансової підтримки банку для своєчасного та в повному обсязі виконання зобов'язань перед клієнтами банку та проведення клієнтських платежів, про що свідчать численні скарги, що продовжували надходити до НБУ після віднесення банку до категорії проблемних", - йдеться у повідомленні регулятора.

Там також зазначають, що частка Мегабанку становила лише 0,46% від чистих активів платоспроможних банків, і його віднесення до неплатоспроможних жодним чином не вплине на стабільність банківського сектору України.

Водночас, як повідомляє прес-служба самого банку, його засновник та мажоритарний акціонер Віктор Суботін виступив у зв'язку з цим з відкритим зверненням до депутатів Верховної Ради, у якому закликав дати оцінку таким діям НБУ.

Він також розповів, що передувало такому рішенню. За його словами, 25 лютого, на другий день військової агресії РФ проти України, НБУ видав банкам понад 50 мільярдів гривень беззаставного рефінансування, за два тижні цю суму було збільшено до 70 мільярдів гривень.

Суботін зазначив, що це рішення було правильним, однак заявив, що єдиним банком, якому було відмовлено у рефінансуванні, став саме Мегабанк.

"При тому, що вперше у дні війни НБУ беззаставно видав кредит рефінансування на суму понад 5 мільярдів гривень російському Альфа-Банку, який перебуває під санкціями. Що це означає – мають розібратися правоохоронці", – заявив акціонер фінустанови.

За словами Суботіна, рішення про визнання Мегабанку неплатоспроможнім призведе до того, що на державу ляже обов'язок повернути його вкладникам 4,5 мільярди гривень, які ті у ньому зберігають.

"Крім того, 16 мільйонів євро кредиту Мінфіну України Мегабанку теж не буде повернено. І це також є збитками для нашої держави. Рахунки держпідприємства "Укренергомашини", на яких було понад півмільярда гривень, теж будуть втрачені. Комунальні та енергетичні підприємства Харківської області та України – це сотні мільйонів гривень, які будуть втрачені", - зазначив він.

Таким чином, за оцінкою засновника банку, рішення НБУ спричинило збитки державі на більш ніж 6 мільярдів гривень, та назвав його дії катастрофічними. При цьому він заявив, що правління Нацбанку на своєму засіданні не дало представникам Мегабанку можливості висловити свою позицію.

"На момент ухвалення цього рішення, я впевнений, Нацбанк все розумів. І на фарс, який називається "правління Нацбанку", не пустили ні кредиторів закордонних, ні закордонних акціонерів. Мінфін України та нардепів, які записувалися, щоб донести ситуацію регулятора, також відключили. Я вважаю, це зроблено усвідомлено, з наміром, щоб не дати Мегабанку працювати далі", – додав Суботін.

Зазначимо, що ситуація з Мегабанком є першим випадком віднесення банку до категорії неплатоспроможних під час війни. Нагадаємо при цьому, що 1 квітня Верховна Рада прийняла закон, яким гарантувала повернення банківських вкладів під час воєнного стану у повному обсязі замість обмеження у 200 тисяч гривень, яке діяло до цього. 12 квітня закон було підписано президентом Володимиром Зеленським, і 13 квітня він набрав чинності.

Нацбанк вказує, що загальна можлива сума виплат вкладникам Мегабанку станом на 21 травня 2022 року становила 4418,6 мільйони гривень.

За даними НБУ на 20 травня 2021 року, Суботін безпосередньо та опосередковано володів 70,56% Мегабанку, Європейський банк реконструкції та розвитку мав частку в 11,3%, німецький банк розвитку "Кредитна установа для відновлення" (KfW) - 11,3%, Олена Суботіна – 8,2%, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 4,5%.

Станом на 1 березня 2022 року за розміром активів (11,193 мільярда гривень) Мегабанк займав 24-е місце серед 69 банків, що діють у країні.

За даними самого банку, станом на 1 січня 2022 року він обслуговував 728,3 тисяч клієнтів, маючи 154 відділення по Україні. При цьому розмір своїх активів Мегабанк на цю дату вказує на 9,96 мільярда гривень.