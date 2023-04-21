АРМА шукає управителя для компанії російського горілчаного магната

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) оголосило конкурс на управителя компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв "Руст Україна”. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Йдеться про корпоративні права на 125 418 405,84 грн - це 100% статутного капіталу ТОВ “РУСТ УКРАЇНА”, що прямо належить юридичній особі ТОВ “ПАСАЛБА ЛТД”.

За офіційною інформацією правоохоронного органу, кінцевим бенефіціаром ТОВ “РУСТ УКРАЇНА” є громадянин країни-агресора. Тому частина прибутку компанії спрямовувалася на фінансування війни проти України.

Зазначимо, що компанія належить російському горілчаному магнату Рустаму Таріко.

Нагадаємо, в березні НБУ ліквідував Форвард Банк, який також належить росіянину Рустаму Таріко. В жовтні 2022 року указом президента було уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким до Таріко застосували персональні санкції.

НБУ відніс Форвард Банк до категорії неплатоспроможних 7 лютого. 13 лютого ФГВ оголосив пошук інвестора для виведення цієї фінустанови з ринку.

Зазначимо, Україна шукає інвесторів для продажу великих державних компаній за низькими цінами. Мета полягає в тому, щоб зміцнити бюджет, який зараз є залежним від допомоги інших країн, і покласти край десятиліттям посткомуністичної спадщини корупції та безгосподарності.

Наприклад, якщо міська влада погодить потрібні зміни, то місто могло би заробити понад 400 мільйонів доларів, продавши підприємства, починаючи від виробника добрив і закінчуючи комунальними підприємствами, металургійними заводами та виробником інсуліну.

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