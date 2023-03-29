Активи Дерипаски та ТРЦ Ocean Plaza - коли ФДМУ оголосить приватизацію

Конфісковані в російських бізнесменів Миколаївський глиноземний завод і ТРЦ Ocean продадуть на аукціоні. Миколаївський глиноземний завод, який належав російському бізнесмену Олегу Дерипасці, Фонд держмайна України може виставити на приватизацію у другому-третьому кварталі 2023 року. Про це розповів голова Фонду Рустем Умєров в інтерв’ю Forbes.

Голова ФДМУ запевнив, що Фонд держмайна планує виставити конфісковані в російських бізнесменів українські активи за максимально швидкою процедурою.

“Юридично в управління ФДМУ Миколаївський глиноземний завод ще не дійшов. Щойно отримаємо його в управління, плануємо швидко виставляти на аукціон. Загалом на підготовку обʼєкта до приватизації потрібно від 60–90 днів. Реально почати приватизацію заводу у другому-третьому кварталі цього року”, - пояснив плани Фонду держмайна його очільник Рустем Умєров.

Зокрема Умєров зазначив, що Фонд держмайна готується виставити на приватизацію Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, який до конфіскації належав російському мільярдеру Михайлу Шелкову.

Очільник Фонду держмайна додав, що 90 днів потрібно, щоб провести аудит ТРЦ Ocean Plaza. Наразі держава володіє 66,65%, інша частина належить українським бізнесменам Василю Хмельницькому та Андрію Іванову. Тож юристом Фонду проведуть консультації з українськими власниками активів і почують їхні пропозиції щодо цієї ситуації.

Рустем Умєров пояснив, що до оголошення аукціону Фонд працюватиме за такою ж схемою, як і на Демурінському ГЗК.

“Там для того, щоб запустити підприємство, потрібно було 40 млн грн. Ми подивилися на наявні активи та вирішили виставити продукцію, яка збереглася на ГЗК, на Prozorro. І за ці кошти запустили підприємство та виплатили заробітні платні”, - розповів Рустем Умєров.

Зазначимо, що Вищий антикорупційний суд 16 лютого задовільнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави майна в Україні російського олігарха Олега Дерипаски, зокрема 100% ТОВ “Миколаївського глиноземного заводу”. Генпрокурор заявив про причетність Дерипаски до вбивств мирних громадян та руйнування українських міст, адже його холдинг є серед тих, хто забезпечує сировиною, в тому числі українського походження, оборонно-промисловий комплекс РФ.

20 березня 2023 року ВАКС ухвалив рішення конфіскувати активи російських бізнесменів Аркадія та Ігоря Ротенбергів, серед яких ТРЦ Ocean Plaza. У серпні 2022 року ТРЦ Ocean Plaza передали в управління АРМА, оскільки серед його власників – громадяни Росії з близького оточення Путіна, а кошти, отримані від діяльності ТРЦ, використовували для фінансування виробництва й постачання боєприпасів збройним силам РФ.