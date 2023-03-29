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Активи Дерипаски та ТРЦ Ocean Plaza - коли ФДМУ оголосить приватизацію
Конфісковані в російських бізнесменів Миколаївський глиноземний завод і ТРЦ Ocean продадуть на аукціоні. Миколаївський глиноземний завод, який належав російському бізнесмену Олегу Дерипасці, Фонд держмайна України може виставити на приватизацію у другому-третьому кварталі 2023 року. Про це розповів голова Фонду Рустем Умєров в інтерв’ю Forbes.
Голова ФДМУ запевнив, що Фонд держмайна планує виставити конфісковані в російських бізнесменів українські активи за максимально швидкою процедурою.
“Юридично в управління ФДМУ Миколаївський глиноземний завод ще не дійшов. Щойно отримаємо його в управління, плануємо швидко виставляти на аукціон. Загалом на підготовку обʼєкта до приватизації потрібно від 60–90 днів. Реально почати приватизацію заводу у другому-третьому кварталі цього року”, - пояснив плани Фонду держмайна його очільник Рустем Умєров.
Зокрема Умєров зазначив, що Фонд держмайна готується виставити на приватизацію Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, який до конфіскації належав російському мільярдеру Михайлу Шелкову.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Очільник Фонду держмайна додав, що 90 днів потрібно, щоб провести аудит ТРЦ Ocean Plaza. Наразі держава володіє 66,65%, інша частина належить українським бізнесменам Василю Хмельницькому та Андрію Іванову. Тож юристом Фонду проведуть консультації з українськими власниками активів і почують їхні пропозиції щодо цієї ситуації.
Рустем Умєров пояснив, що до оголошення аукціону Фонд працюватиме за такою ж схемою, як і на Демурінському ГЗК.
“Там для того, щоб запустити підприємство, потрібно було 40 млн грн. Ми подивилися на наявні активи та вирішили виставити продукцію, яка збереглася на ГЗК, на Prozorro. І за ці кошти запустили підприємство та виплатили заробітні платні”, - розповів Рустем Умєров.
Зазначимо, що Вищий антикорупційний суд 16 лютого задовільнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави майна в Україні російського олігарха Олега Дерипаски, зокрема 100% ТОВ “Миколаївського глиноземного заводу”. Генпрокурор заявив про причетність Дерипаски до вбивств мирних громадян та руйнування українських міст, адже його холдинг є серед тих, хто забезпечує сировиною, в тому числі українського походження, оборонно-промисловий комплекс РФ.
20 березня 2023 року ВАКС ухвалив рішення конфіскувати активи російських бізнесменів Аркадія та Ігоря Ротенбергів, серед яких ТРЦ Ocean Plaza. У серпні 2022 року ТРЦ Ocean Plaza передали в управління АРМА, оскільки серед його власників – громадяни Росії з близького оточення Путіна, а кошти, отримані від діяльності ТРЦ, використовували для фінансування виробництва й постачання боєприпасів збройним силам РФ.