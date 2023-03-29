Активы Дерипаски и ТРЦ Ocean Plaza – когда ФГИУ объявит приватизацию

Конфискованные у российских бизнесменов Николаевский глиноземный завод и ТРЦ Ocean продадут на аукционе. Николаевский глиноземный завод, принадлежавший российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, Фонд госимущества Украины может выставить на приватизацию во втором-третьем квартале 2023 года. Об этом рассказал глава Фонда Рустем Умеров в интервью Forbes.

Глава ФГИУ заверил, что Фонд госимущества планирует выставить конфискованные у российских бизнесменов украинские активы по максимально быстрой процедуре.

“Юридически в управление ФГИ Николаевский глиноземный завод еще не дошел. Как только получим его в управление, планируем быстро выставлять на аукцион. В целом, на подготовку объекта к приватизации требуется от 60–90 дней. Реально начать приватизацию завода во втором-третьем квартале этого года”, - объяснил планы Фонда госимущества его глава Рустем Умеров.

В частности, Умеров отметил, что Фонд госимущества готовится выставить на приватизацию Демуринский горно-обогатительный комбинат, который до конфискации принадлежал российскому миллиардеру Михаилу Шелкову.

Глава Фонда госимущества добавил, что 90 дней нужно, чтобы провести аудит ТРЦ Ocean Plaza. В настоящее время государство владеет 66,65%, остальная часть принадлежит украинским бизнесменам Василию Хмельницкому и Андрею Иванову. Поэтому юристом Фонда проведут консультации с украинскими собственниками активов и услышат их предложения по этой ситуации.

Рустем Умеров объяснил, что до объявления аукциона Фонд будет работать по такой же схеме, как и на Демуринском ГОКе.

“Там для того чтобы запустить предприятие, нужно было 40 млн грн. Мы посмотрели на существующие активы и решили выставить продукцию, которая сохранилась на ГОКе, на Prozorro. И за эти средства запустили предприятие и выплатили заработную плату”, - рассказал Рустем Умеров.

Отметим, что Высший антикоррупционный суд 16 февраля удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства имущества в Украине российского олигарха Олега Дерипаски, в том числе 100% ООО "Николаевский глиноземный завод". Генпрокурор заявил о причастности Дерипаски к убийствам мирных граждан и разрушению украинских городов, ведь его холдинг среди тех, кто обеспечивает сырьем, в том числе украинского происхождения, оборонно-промышленный комплекс РФ.

20 марта 2023 г. ВАКС принял решение конфисковать активы российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов, среди которых ТРЦ Ocean Plaza. В августе 2022 года ТРЦ Ocean Plaza передали в управление АРМА, поскольку среди его владельцев – граждане России из близкого окружения Путина, а средства, полученные от деятельности ТРЦ, использовали для финансирования производства и поставки боеприпасов вооруженным силам РФ.